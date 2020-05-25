Більше не X Æ A-12: Ілон Маск та Grimes змінили ім'я своєму синові

Винахідник Ілон Маск та співачка Grimes, які назвали свого новонародженого сина X Æ A-12, вирішили змінити його ім'я. Тепер хлопчик зветься X Æ A-Xii.

За допомогою такої хитрості зірковим батькам, вочевидь, вдасться обійти закон штату Каліфорнія, який забороняє використовувати в іменах цифри. А "Xii" - це ті ж "12", але нібито римськими цифрами.

Про це Grimes, яку насправді звати Клер Буше, розказала в Instagram, пише The Daily Mail.

Тепер хлопчика звуть не X Æ A-12, а X Æ A-Xii

"Римські цифри. Чесно кажучи, так виглядає краще", - поділилася жінка.

Також вона зазначила, що використання одного дефісу в імені закон дозволяє.

Нагадаємо, в імені малюка Ілон із Клер зашифрували і назву пісні, і любов, і штучний інтелект, і літак-розвідник.

Фото з Instagram, фотоблогів Grimes та Мей Маск

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