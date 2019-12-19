Принц Вільям, Кейт, діти і мотоцикл: оприлюднено різдвяну листівку палацу. ФОТО

Королівська родина Великої Британії, як і щороку, вже розсилає різдвяні листівки з сімейними фотографіями.

І хоча подейкують, що між принцом Вільямом та Кейт Міддлтон нині не панує злагода, ідеальна сімейна світлина в них вийшла.

Подружжя та діти, 6-річний Джордж, 4-річна Шарлотта та 1-річний Луї позували на ретромотоциклі.

Принц Вільям із Кейт Міддлтон обрали вінтажний байк у якості реквізиту

СММ-ники палацу листівку в соцмережах поки не постили. Їх випередив один із вояків Королівських ВПС, який отримав привітання поштою та не зміг не заспойлерити, пише People.

Нагадаємо, торік, мабуть, найоригінальніша листівка була в принца Гаррі та Меган Маркл: їх зняли зі спини. А потім з'ясувалося, що цю сміливу ідею герцогиня вже використовувала для своїх весільних запрошень, коли виходила заміж уперше.

Фото з Twitter

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