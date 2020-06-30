Ексзаступниця міністра Клітіна з промовистим декольте оголосила війну політичним проститутам

Уже колишня заступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія, Олександра Клітіна, якій ще у листопаді минулого року приписували посаду через ліжко, вирішила піти у політику.

Білявка записала відео, на якому оголосила війну політичним "проститутам". Причому у ролику всю увагу відбирає декольте ораторки в купальнику.

"Я вирішила боротися за правду самотужки. Тому що на цих ідіотів у штанях точно надії нема. Я створюю свою партії "Україна проти корупції", щоб розібратися нарешті з цими політичним проститутками. Скажемо "Ні" політичним проститутам", - закликала Олександра.

На відео Клітіна заявила, що міністр Криклій звільнив її саме тому, що вона заважала йому здійснювати корупційні схеми.

Також тема корупції дуже хвилювала Олександру і в її постах у соцмережах. А ще вона постійно жалілася на сексизм, який спіткає її протягом усього кар'єрного шляху.

Тому Клітіна вирішила стати чоловіком... Принаймні у своїх соцмережах. Завдяки програмі FaceApp вона приміряла на себе іншу стать.

Але жарти Клітіної на цьому не закінчилися, і вона приміряла жіноче обличчя на свого колишнього шефа-міністра Криклія.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в мережу потрапив запис розмови депутатів від "Слуги народу", де вони обговорювали Клітіну, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Сама жінка все спростувала.

Фото з Instagram