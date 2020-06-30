Ексзаступниця міністра Клітіна з промовистим декольте оголосила війну політичним проститутам

30 червня 2020, 11:22

Уже колишня заступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія, Олександра Клітіна, якій ще у листопаді минулого року приписували посаду через ліжко, вирішила піти у політику.

Білявка записала відео, на якому оголосила війну політичним "проститутам". Причому у ролику всю увагу відбирає декольте ораторки в купальнику.

"Я вирішила боротися за правду самотужки. Тому що на цих ідіотів у штанях точно надії нема. Я створюю свою партії "Україна проти корупції", щоб розібратися нарешті з цими політичним проститутками. Скажемо "Ні" політичним проститутам", - закликала Олександра.


На відео Клітіна заявила, що міністр Криклій звільнив її саме тому, що вона заважала йому здійснювати корупційні схеми.

Також тема корупції дуже хвилювала Олександру і в її постах у соцмережах. А ще вона постійно жалілася на сексизм, який спіткає її протягом усього кар'єрного шляху.

Тому Клітіна вирішила стати чоловіком... Принаймні у своїх соцмережах. Завдяки програмі FaceApp вона приміряла на себе іншу стать.

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Знайомтесь - Олександр Клітін він протестує проти травлі і дискримінації жінок!

Публикация от Aleksandra Klitina (@aklitina) 24 Июн 2020 в 10:48 PDT

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Я так подумав, що там радник, мер, чи Міністр -може мені в Президенти на наступні вибори податися? Я теж шуткувати умію 😉 Я ж не якась там білявка - не засміють! І компетенція у мене є не аби яка, у більшості політиків і близько немає повноцінної економічної освіти закордоном, як у мене, вільно володію англійською мовою на відміну від деяких 😉 і взагалі я курс навчання у самого Фукуями пройшов! От вдягну червону краватку і в Президенти!

Публикация от Aleksandra Klitina (@aklitina) 26 Июн 2020 в 4:04 PDT

Але жарти Клітіної на цьому не закінчилися, і вона приміряла жіноче обличчя на свого колишнього шефа-міністра Криклія.

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Кажуть ця білявка очолила Міністерство інфраструктури! А нічого що вона немає жодного досвіду в транспортній сфері? До цього працювала в Авакова експертом сервісного центру МВС - мєнти ще ті збоченці 😉 То чому ж Міністром інфраструктури призначили саме її? Може це вона «дуже хотіла» стати Міністром..? 😉 До речі білявочка мені теж до смаку..😉 симпатичненька.., але на роботу не взяв би. P.S. Страна, запостіть цей скрін, будь ласка, Міністр інфраструктури просив допомогти з піаром;) а грошенята в нього водяться...

Публикация от Aleksandra Klitina (@aklitina) 26 Июн 2020 в 10:53 PDT

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Ну що? Крутий я мачо з двома такими білявками? Вони пройшли співбесіду, і я вирішив взяти їх у свою партію 😉 Хотіли назвати «Клітіна проти проститутів», але може цензуру не пройти.. Вирішили назвати «Україна проти корупції» - хочу звернути увагу, це зовсім не сексистський лозунг і ми раді кожному справжньому чоловіку, що вирішить нас підтримати! Але хочу звернути увагу, чомусь корупціонери у нас в основному усі чоловіки - тобто по статистиці у жінок є більше шансів подолати корупцію в Україні. Основним напрямом буде очищення України від корупціонерів, політичних проститутів і їх схем, що душать розвиток економіки і призводять до зубожіння українців. Ідея розробити пакет антикорупційних реформ, щоб впроваджувати одночасно по всім напрямкам і не дати шансу корупційній гідрі пристосуватися! Сама партія планується лівоцентристського характеру із сильним екологічним напрямом. Тому що крім корупції, Олександру хвилюють проблеми екології і їй не байдуже що будуть їсти пити і чим дихати наші нащадки в Україні. Захист тварин і екологічний напрям партії очолить членкиня ГО Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Ірина Ольховська. Олександра, як фаховий економіст, впевнена, що стимули для розвитку економіки можна поєднати із впровадженням принципів соціальної справедливості та європейських норм. Усі охочі - приєднуйтесь до нас! Скажемо «ні» політичним проститутам разом!

Публикация от Aleksandra Klitina (@aklitina) 29 Июн 2020 в 11:17 PDT

Нагадаємо, у листопаді минулого року в мережу потрапив запис розмови депутатів від "Слуги народу", де вони обговорювали Клітіну, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".

Сама жінка все спростувала.

Фото з Instagram


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