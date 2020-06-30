Ексзаступниця міністра Клітіна з промовистим декольте оголосила війну політичним проститутам
Уже колишня заступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія, Олександра Клітіна, якій ще у листопаді минулого року приписували посаду через ліжко, вирішила піти у політику.
Білявка записала відео, на якому оголосила війну політичним "проститутам". Причому у ролику всю увагу відбирає декольте ораторки в купальнику.
"Я вирішила боротися за правду самотужки. Тому що на цих ідіотів у штанях точно надії нема. Я створюю свою партії "Україна проти корупції", щоб розібратися нарешті з цими політичним проститутками. Скажемо "Ні" політичним проститутам", - закликала Олександра.
На відео Клітіна заявила, що міністр Криклій звільнив її саме тому, що вона заважала йому здійснювати корупційні схеми.
Також тема корупції дуже хвилювала Олександру і в її постах у соцмережах. А ще вона постійно жалілася на сексизм, який спіткає її протягом усього кар'єрного шляху.
Тому Клітіна вирішила стати чоловіком... Принаймні у своїх соцмережах. Завдяки програмі FaceApp вона приміряла на себе іншу стать.
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Знайомтесь - Олександр Клітін він протестує проти травлі і дискримінації жінок!
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Я так подумав, що там радник, мер, чи Міністр -може мені в Президенти на наступні вибори податися? Я теж шуткувати умію 😉 Я ж не якась там білявка - не засміють! І компетенція у мене є не аби яка, у більшості політиків і близько немає повноцінної економічної освіти закордоном, як у мене, вільно володію англійською мовою на відміну від деяких 😉 і взагалі я курс навчання у самого Фукуями пройшов! От вдягну червону краватку і в Президенти!
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Олександра Клітіна просила мене виразити вдячність програмі FaceApp, за те що дозволила їй стати чоловіком! Тепер Олександру ніхто не наважується називати шльондрою та хейтити, крім того її провладні амбіції стали поважати! Щаслива Олександра насолоджується життям і знову може постити свої фото у купальнику ;)
Але жарти Клітіної на цьому не закінчилися, і вона приміряла жіноче обличчя на свого колишнього шефа-міністра Криклія.
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Кажуть ця білявка очолила Міністерство інфраструктури! А нічого що вона немає жодного досвіду в транспортній сфері? До цього працювала в Авакова експертом сервісного центру МВС - мєнти ще ті збоченці 😉 То чому ж Міністром інфраструктури призначили саме її? Може це вона «дуже хотіла» стати Міністром..? 😉 До речі білявочка мені теж до смаку..😉 симпатичненька.., але на роботу не взяв би. P.S. Страна, запостіть цей скрін, будь ласка, Міністр інфраструктури просив допомогти з піаром;) а грошенята в нього водяться...
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Ну що? Крутий я мачо з двома такими білявками? Вони пройшли співбесіду, і я вирішив взяти їх у свою партію 😉 Хотіли назвати «Клітіна проти проститутів», але може цензуру не пройти.. Вирішили назвати «Україна проти корупції» - хочу звернути увагу, це зовсім не сексистський лозунг і ми раді кожному справжньому чоловіку, що вирішить нас підтримати! Але хочу звернути увагу, чомусь корупціонери у нас в основному усі чоловіки - тобто по статистиці у жінок є більше шансів подолати корупцію в Україні. Основним напрямом буде очищення України від корупціонерів, політичних проститутів і їх схем, що душать розвиток економіки і призводять до зубожіння українців. Ідея розробити пакет антикорупційних реформ, щоб впроваджувати одночасно по всім напрямкам і не дати шансу корупційній гідрі пристосуватися! Сама партія планується лівоцентристського характеру із сильним екологічним напрямом. Тому що крім корупції, Олександру хвилюють проблеми екології і їй не байдуже що будуть їсти пити і чим дихати наші нащадки в Україні. Захист тварин і екологічний напрям партії очолить членкиня ГО Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Ірина Ольховська. Олександра, як фаховий економіст, впевнена, що стимули для розвитку економіки можна поєднати із впровадженням принципів соціальної справедливості та європейських норм. Усі охочі - приєднуйтесь до нас! Скажемо «ні» політичним проститутам разом!
Нагадаємо, у листопаді минулого року в мережу потрапив запис розмови депутатів від "Слуги народу", де вони обговорювали Клітіну, яка нібито потрапила на посаду "через ліжко".
Сама жінка все спростувала.
Фото з Instagram