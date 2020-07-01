"Так, це силікон": Клітіна визнала, що збільшила груди. ВІДЕО
Скандальна ексзаступниця міністра Владислава Криклія, Олександра Клітіна визнала, що груди у неї ненатуральні.
Це сталося в ефірі телеканалу ZIK, куди її покликали поговорити про наміри створити партію.
Телеканал провів опитування серед глядачів на предмет того, чи натуральні груди в Олександри, і більшість проголосували за штучні.
Тоді Клітіна визнала, що так, вона збільшила груди через дитячі комплекси і заявила, що це її право.
До того ж перед ефіром Олександра встигла поговорити зі "Страна.ua" і тоді не захотіла відповідати на запитання про натуральність своїх грудей.
"Не буду відповідати. Така інформація коштує грошей. Нехай обговорюють, можуть ставки робити. Буду розігрувати приз - тому, хто вгадає, своя у мене груди чи ні", - сказала тоді жінка.
У мережі вже почали жартувати про зізнання Клітіної.
Також в інтерв’ю виданню Клітіна пояснила, нащо вирішила іти у політику.
"Ви знаєте, я хочу, щоб мій син мною пишався. А не чув в школі, що мама - повія. Це моя мета", - заявила вона.
Нагадаємо, у листопаді минулого року Клітіна опинилася у центрі скандалу. Їй тоді приписували посаду через ліжко.
Згодом міністр інфраструктури звільнив свою заступницю, і вона раптом заявила, що хоче створити партію.
Фото з Facebook