"Так, це силікон": Клітіна визнала, що збільшила груди. ВІДЕО

Скандальна ексзаступниця міністра Владислава Криклія, Олександра Клітіна визнала, що груди у неї ненатуральні.

Це сталося в ефірі телеканалу ZIK, куди її покликали поговорити про наміри створити партію.

Телеканал провів опитування серед глядачів на предмет того, чи натуральні груди в Олександри, і більшість проголосували за штучні.

Тоді Клітіна визнала, що так, вона збільшила груди через дитячі комплекси і заявила, що це її право.

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До того ж перед ефіром Олександра встигла поговорити зі "Страна.ua" і тоді не захотіла відповідати на запитання про натуральність своїх грудей.

"Не буду відповідати. Така інформація коштує грошей. Нехай обговорюють, можуть ставки робити. Буду розігрувати приз - тому, хто вгадає, своя у мене груди чи ні", - сказала тоді жінка.

"Нехай наші чоловіки звикають, що красива жінка теж може бути розумною, рішучою і сміливою. І не треба в паранджу нас, жінок, замотувати. Вибачте, а що такого в моєму вигляді? Ви що, на пляжі груди не бачили? Ну, реально", - заявила Клітіна

У мережі вже почали жартувати про зізнання Клітіної.

Також в інтерв’ю виданню Клітіна пояснила, нащо вирішила іти у політику.

"Ви знаєте, я хочу, щоб мій син мною пишався. А не чув в школі, що мама - повія. Це моя мета", - заявила вона.

"...Невже в нашій країні ніхто ніколи грудей не бачив? Ну ось чому так у нас? Таке святенництво, ненависть до жінок. Я просто розкрила цей нарив, ось і гній тече. Нехай подивляться всі на себе з боку. Це вони брудні і низькі, що так про мене говорять. А що поганого в моїх грудях? Я ні в кого нічого не вкрала, корупцією не займалася, а навпаки. Тож мене тепер треба хейтити за те, як я виглядаю і яка у мене стать?", - обурюється Клітіна

Цікаво, що думає про все це чоловік 40-річної Олександри, від якого вона має сина

Нагадаємо, у листопаді минулого року Клітіна опинилася у центрі скандалу. Їй тоді приписували посаду через ліжко.

Згодом міністр інфраструктури звільнив свою заступницю, і вона раптом заявила, що хоче створити партію.

Фото з Facebook