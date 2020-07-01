"Так, це силікон": Клітіна визнала, що збільшила груди. ВІДЕО

Скандальна ексзаступниця міністра Владислава Криклія, Олександра Клітіна визнала, що груди у неї ненатуральні.

Це сталося в ефірі телеканалу ZIK, куди її покликали поговорити про наміри створити партію.

Телеканал провів опитування серед глядачів на предмет того, чи натуральні груди в Олександри, і більшість проголосувала за штучні.

Тоді Клітіна визнала, що так, вона збільшила груди через дитячі комплекси і заявила, що це її право.

До того ж перед ефіром Олександра встигла поговорити зі "Страна.ua" і тоді не захотіла відповідати на запитання про натуральність своїх грудей.

"Не буду відповідати. Така інформація коштує грошей. Нехай обговорюють, можуть ставки робити. Буду розігрувати приз - тому, хто вгадає, своя у мене груди чи ні", - сказала тоді жінка.

"Нехай наші чоловіки звикають, що красива жінка теж може бути розумною, рішучою і сміливою. І не треба в паранджу нас, жінок, замотувати. Вибачте, а що такого в моєму вигляді? Ви що, на пляжі груди не бачили? Ну, реально", - заявила Клітіна

У мережі вже почали жартувати про зізнання Клітіної.

Також в інтерв’ю виданню Клітіна пояснила, нащо вирішила іти у політику.

"Ви знаєте, я хочу, щоб мій син мною пишався. А не чув в школі, що мама - повія. Це моя мета", - заявила вона.