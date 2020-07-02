"Перепробувала всі воркаути та дієти": 56-річна Макферсон у купальниках попозувала для глянцю
Австралійська супермодель Елль Макферсон зізналася що для гарного вигляду в зрілому віці вже недостатньо дієт та спорту. І генетика теж більше не помагає.
Свій головний секрет краси Елль розкрила журналові Red.
"Коли тобі виповнюється 50, ти усвідомлюєш, що головне - це піклування про своє тіло та рівень життєвих сил, щоби ти могла робити те, що хочеш", - поділилася Макферсон.
"Я перепробувала всі воркаути та дієти, але зараз на мені вже не спрацьовує багато речей, які я робила в 30 та в 40. Я звикла думати, що я здорова, бо могла виживати на трьох годинах сну та снеку з кавою... В очах людей, підозрюю, я продовжувала виглядати прекрасно, але я не почувалася прекрасно. Це деморалізувало. У мене було відсутнє відчуття життєвих сил. Я почувалася не собою, наче я... розпалася", - пригадала красуня.
Налагодилося все лише тоді, коли Макферсон навчилася по-справжньому про себе піклуватися. Супермодель зараз почувається цілісною, бо їй вдалося збалансувати красу зовнішню та внутрішню. І старіння її не лякає.
"Я більше не відчуваю тиску виглядати певним чином - мене набагато більше цікавить моє здоров'я та самопочуття. Я вірю в те, що справжня краса - на рівні душі, а не на рівні шкіри. Це спосіб буття, спосіб життя", - зазначила Елль.
Нагадаємо, Макферсон не боїться показувати шанувальникам своє личко без макіяжу.
Фото з сайтів Red та The Daily Mail