56-річна Макферсон показала свіже личко без мейкапу. ФОТО
Австралійська супермодель Елль Макферсон знову зачарувала шанувальників своїм молодим та свіжим виглядом, поділившись селфі без мейкапу.
Для Instagram 56-річна красуня зробила фото на пляжі.
Як розказувала Елль торік австралійському Harper's Bazaar, секретом її доброї фізичної форми є регулярний ранковий спорт. Вона встає о 6:30.
"Я або займаюся йогою, або стрибаю на свій велосипед та їду на пляж поплавати. Якщо я десь у дорозі, то беру з собою бігове взуття та йду на пробіжку чи прогулянку - я люблю досліджувати нові місця й проводити час надворі", - ділилася зірка.
Смаколики для Макферсон - це кава з вершками та чорний шоколад.
Нагадаємо, також модель полюбляє лімфодренажні процедури, інфрачервону сауну та спа-детокс. А ще п'є багато чистої води.
Фото з Instagram Макферсон