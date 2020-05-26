56-річна Макферсон показала свіже личко без мейкапу. ФОТО

Австралійська супермодель Елль Макферсон знову зачарувала шанувальників своїм молодим та свіжим виглядом, поділившись селфі без мейкапу.

Для Instagram 56-річна красуня зробила фото на пляжі.

Красуня Елль релаксує на тлі природи

Як розказувала Елль торік австралійському Harper's Bazaar, секретом її доброї фізичної форми є регулярний ранковий спорт. Вона встає о 6:30.

Супермоделі 56 років

"Я або займаюся йогою, або стрибаю на свій велосипед та їду на пляж поплавати. Якщо я десь у дорозі, то беру з собою бігове взуття та йду на пробіжку чи прогулянку - я люблю досліджувати нові місця й проводити час надворі", - ділилася зірка.

Смаколики для Макферсон - це кава з вершками та чорний шоколад.

У житті Макферсон багато спорту та дисципліни

Нагадаємо, також модель полюбляє лімфодренажні процедури, інфрачервону сауну та спа-детокс. А ще п'є багато чистої води.

Фото з Instagram Макферсон