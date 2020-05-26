56-річна Макферсон показала свіже личко без мейкапу. ФОТО

Вівторок, 26 травня 2020, 10:29

Австралійська супермодель Елль Макферсон знову зачарувала шанувальників своїм молодим та свіжим виглядом, поділившись селфі без мейкапу. 

Для Instagram 56-річна красуня зробила фото на пляжі.

 
Красуня Елль релаксує на тлі природи

Як розказувала Елль торік австралійському Harper's Bazaar, секретом її доброї фізичної форми є регулярний ранковий спорт. Вона встає о 6:30.

 
Супермоделі 56 років

"Я або займаюся йогою, або стрибаю на свій велосипед та їду на пляж поплавати. Якщо я десь у дорозі, то беру з собою бігове взуття та йду на пробіжку чи прогулянку - я люблю досліджувати нові місця й проводити час надворі", - ділилася зірка.

Смаколики для Макферсон - це кава з вершками та чорний шоколад.

 
У житті Макферсон багато спорту та дисципліни

Нагадаємо, також модель полюбляє лімфодренажні процедури, інфрачервону сауну та спа-детокс. А ще п'є багато чистої води.

Фото з Instagram Макферсон 

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