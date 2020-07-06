Седокова згадала, як цілувалася з помідорами та робила ліпосакцію

Співачка Аня Седокова вирішила змінювати жінок. Разом зі психологинею вона допомагатиме дівчатам виходити на новий рівень життя та приваблювати правильних чоловіків.

Аби зацікавити потенційних учасниць курсу, 37-річна Седокова згадала своє складне минуле, у якому була і нелюбов до себе, і комплекси, і навіть ліпосакція.

Про все це Аня написала у своєму Instagram.

"Я жінка, яку хочуть. Володіти, дізнаватися, помацати, одружитися, бути матір'ю дітей, поговорити, пізнати. Чи завжди це було так? Але ж ні. У школі я була гидким і нікому не потрібним каченям", - почала Аня.

Аня не вперше каже про те, що була гадким каченям

"Я дивилася на красивих дівчаток і мріяла стати як вони, мати все що є у них. Я розплітала свої нескінченні косички, цілувалася з помідорами і все чекала на свого принца. Коли ж він прийде, а краще приїде на мерсі і врятує мене. Він так і не приїхав. Потрібно було щось робити. І я почала вчитися", - згадала Седокова.⠀

"На першому кастингу у "Віа Гру" зі мною поговорили 2 хвилини і повернули назад на свій тролейбус. Що ти, дівчинка, знаєш про жіночність, чула я в слід. І я спробувала про неї дізнатися все", - заявила Аня

"Життя било мене досить жорстко. Іноді саме, іноді руками мудаків, але я не здавалася. Я мріяла стати тією найкрасивішою дівчинкою в школі", - зізналася співачка.⠀

"У 21 рік, після народження дитини, я зробила ліпосакцію. Мені говорили, що я жирна. Що я не жіночна і товста. Я вирішила, що разом з жиром піде і невпевненість в собі. Жир незабаром повернувся, невпевненість нікуди не йшла. Тільки тепер я думала, що якщо навіть це не допомогло, значить я прокажена. Я не звинувачувала нікого. Тільки себе. Але так само продовжувала мріяти. І діяти", - зауважила зірка.⠀

Психологиня допомогла Ані полюбити себе у будь-якому тілі

"Зараз через майже 15 років я красива, сексуальна, бажана і впевнена в собі жінка. Я вибрала гідного чоловіка, а він вибрав серед тисяч мене", - наголосила Седокова.

Нагадаємо, нещодавно Седокова заявила, що більше не хоче веселити тих, хто бачить у ній лише цицьки і дупу.

Фото з Instagram