Планка щодня: Нікітюк у спідньому похвалилася рельєфом на животі

Телеведуча Леся Нікітюк похвалилася своїм спортивним досягненням. Виявляється, вона щодня робить планку, і вже може простояти 4 хвилини.

Зовнішні результати вже теж є – рельєф на животі. Його Леся і продемонструвала у своєму Instagram.

"Я не скажу, що вона особливо допомагає, якщо жерти смажене, багато солодкого і мучного! Але на фото номер 2 хоч якийсь рельєф з’явився. Я не про живіт", - написала Леся.

Фото №1

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Фото №2

"Коротше, якщо у вас немає часу на планку кожен день, напишіть в коментах слово ПРЕС. Може хоч хлопець з'явиться з нормальним прес в кишені", - пожартувала ведуча.

Нікітюк стоїть у планці щодня і вже має результати

Нагадаємо, ще взимку Леся розкрила світу свої параметри.