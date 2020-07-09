Зірка серіалу "Хор" зникла посеред озера, лишивши в човні 4-річного сина

33-річна американська акторка Ная Рівера зникла під час відпочинку на воді разом із маленьким сином. Тіло зірки серіалу "Хор" поки не знайшли. Поліція підозрює утоплення.

Страшна пригода сталася на озері Піру в Каліфорнії. Порожнього човна, в якому спав 4-річний хлопчик, помітили інші туристи.

Про це пишуть The Daily Mail та TMZ.

33-річну Наю Ріверу досі не знайшли фото з instagram рівери

Автомобіль Наї лишився припаркований на березі. Понтонного човна для катання з сином Джозі акторка орендувала за три години до того, як було піднято тривогу.

Хлопчик, якого, в силу віку, поліції було нелегко допитати, сказав, що мама стрибнула в воду і більше не поверталася.

Рятувальний жилет Рівери теж залишився в човні. Поліція припускає, що актриса втопилася під час купання.

Судячи з фотоблогу акторки, вона дуже любить воду

Маленького Джозі наразі передали родичам. Із його батьком, актором Раяном Дорсі, Ная розлучена, в них спільна опіка над дитиною.

На останньому фото, опублікованому Ріверою в Instagram перед зникненням, вона зображена з сином.

4-річний хлопчик лишився в човні сам, коли мама "стрибнула в воду і більше не поверталася"

"Лише ми вдвох", - написала вона.

До слова, за останні роки назва серіалу "Хор" уже не вперше потрапляє на перші шпальти в моторошному контексті. Нагадаємо, в 2018-му році скоїв самогубство актор Марк Саллінг, якого звинувачували в зберіганні дитячого порно. Свого часу він та Ная Рівера були парою.