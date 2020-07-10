Тіло зниклої в озері актриси Наї Рівери можуть так і не знайти - поліція

Імовірно, рідні, друзі та шанувальники американської акторки Наї Рівери так ніколи й не взнають, що з нею сталося.

Поліція припускає, що 33-річна зірка серіалу "Хор" потонула в озері, але тіла її за два дні знайти не вдалося. Імовірно, й не вдасться.

Про це представники поліції розказали під час пресконференції, пише Ace Showbiz.

Наю Ріверу шукають уже другу добу фото з facebook та instagram рівери

"Якщо тіло за щось зачепилося під водою, воно може не знайтися. Ми не знаємо", - зізнався представник Офісу шерифа округу Вентура, сержант Кевін Донох'ю.

Він пояснив, що видимість у озері жахлива, а під водою дуже багато дерев та рослин, у яких можна застрягнути.

"Це ускладнює пошук та робить його небезпечним для дайверів", - зазначив Донох'ю.

В 33-річної актриси лишився маленький син

Він повідомив, що пошуком Рівери займається команда з 80 осіб. Також представники поліції відкинули закиди щодо того, що Ная могла скоїти самогубство. Така версія базується виключно на чутках та не має під собою жодних доказів.

Поліція оприлюднила відео з камери спостереження, на якому видно, як актриса з 4-річним сином Джозі виходять із авта на парковці та прямують до човна. Тоді Наю бачили востаннє. Самотню дитину ж через три години помітять у покинутому човні інші відпочивальники та заб'ють на сполох.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ℂℍ𝕀ℂ𝔸ℙ𝕀ℂ𝕆𝕊𝔸 (@chicapicosa2) 9 Июл 2020 в 11:11 PDT

Тим часом місцеві мешканці, котрі вже давно марно привертали увагу влади до того, що озеро небезпечне для купання, зібрали вже понад 12 тисяч підписів під петицією. У ній вони вимагають нарешті встановити знаки, які попереджатимуть туристів про ризик. Про це пише TMZ.

Озеро Піру, в якому зникла Рівера - це насправді водосховище. Окрім того, що дно його захаращене, в ньому дуже сильні течії, які можуть згубити плавця. Місцеві вимагають "справедливості для тих, хто зник у Піру". Якщо страшна доля Наї таки підтвердиться, вона стане дев'ятою людиною, яка потонула в ньому з 1994-го року.

Нагадаємо, маленький син Рівери зміг розказати поліції, що мама стрибнула в воду та не повернулася.