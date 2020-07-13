Джон Траволта повідомив про смерть дружини від раку: Вона відважно боролася

Американський актор Джон Траволта втратив кохану дружину Келлі Престон, із якою вони прожили в шлюбі майже тридцять років. Життя 57-річної актриси забрав рак.

Про це Джон повідомив у своєму Instagram.

"Із важкістю на серці я інформую, що моя прекрасна дружина Келлі зазнала поразки в 2-річній війні з раком грудей. Вона відважно боролася, маючи любов та підтримку багатьох людей", - написав актор.

Траволта подякував медикам, які допомагали його дружині, та друзям і близьким, які були поруч із нею.

"Любов Келлі та її життя ніколи не будуть забуті", - підкреслив актор.

Джон і Келлі одружилися в 1991-му році фото з instagram

Джон додав, що має намір побути зі своїми дітьми, які втратили маму, тож деякий час звісток від нього не буде.

Як відомо, в Джона з Келлі є 20-річна донька Елла та 9-річний син Бенджамін. Первісток подружжя, Джетт загинув у результаті нещасного випадку в 2009-му році.

Дружина кінозірки два роки боролася з раком грудей

Нагадаємо, одним із головних секретів міцного шлюбу Келлі Престон вважала сміх. Саме завдяки йому, говорила жінка, стосунки й через багато років залишаються живими.

Престон зіграла в кількох десятках картин, зокрема в "Близнюках", "Джері Магуаєр", "Від заходу до світанку". Остання її робота в кіно - роль у "Кодексі Готті", кримінальній драмі, прем'єра якої відбулася в 2018-му.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

28 років кохання: Траволта з дружиною в мережі ніжно привітали одне одного з річницею