Джон Траволта повідомив про смерть дружини від раку: Вона відважно боролася
Американський актор Джон Траволта втратив кохану дружину Келлі Престон, із якою вони прожили в шлюбі майже тридцять років. Життя 57-річної актриси забрав рак.
Про це Джон повідомив у своєму Instagram.
"Із важкістю на серці я інформую, що моя прекрасна дружина Келлі зазнала поразки в 2-річній війні з раком грудей. Вона відважно боролася, маючи любов та підтримку багатьох людей", - написав актор.
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It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many. My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you don’t hear from us for a while. But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal. All my love, JT
Траволта подякував медикам, які допомагали його дружині, та друзям і близьким, які були поруч із нею.
"Любов Келлі та її життя ніколи не будуть забуті", - підкреслив актор.
Джон додав, що має намір побути зі своїми дітьми, які втратили маму, тож деякий час звісток від нього не буде.
Як відомо, в Джона з Келлі є 20-річна донька Елла та 9-річний син Бенджамін. Первісток подружжя, Джетт загинув у результаті нещасного випадку в 2009-му році.
Нагадаємо, одним із головних секретів міцного шлюбу Келлі Престон вважала сміх. Саме завдяки йому, говорила жінка, стосунки й через багато років залишаються живими.
Престон зіграла в кількох десятках картин, зокрема в "Близнюках", "Джері Магуаєр", "Від заходу до світанку". Остання її робота в кіно - роль у "Кодексі Готті", кримінальній драмі, прем'єра якої відбулася в 2018-му.
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