Жінка Медведчука поділилася рецептами щасливого шлюбу: Не матюкатися та говорити правду

Стосунки одіозного політика Віктора Медведчука з телеведучою Оксаною Марченко тривають уже понад 20 років.

Нещодавно пара відзначила 17-ту річницю шлюбу, і це надихнуло Оксану поділитися рецептами власного щастя.

У своєму Instagram 47-річна жінка перелічила все, завдяки чому вони з чоловіком досі разом.

"Дорогі друзі, ми живемо з моїм чоловіком більше 20 років у щасливому шлюбі і недавно відсвяткували чергову річницю. Ось мої рецепти щастя. Любов починається там, де нічого не чекають взамін. Стосунки - це ручна робота в чотири руки. Потрібно щодня говорити, що ви любите один одного, навіть коли посварилися", - заявила Марченко.

"Ми "точилки" один для одного. До шлюбу ми - як два незаточених олівця, якими неможливо нічого намалювати. У шлюбі ми знаходимо гостроту, межі і здатність творити.

Ми не використовуємо матюки - в нашому будинку їх немає в сімейному лексиконі", - запевнила Оксана.

"Я теж не завжди права", - визнала Марченко.

"Вчинок, зроблений в гніві, не можна виправити", - застерігає Марченко

"Я його (її) вибрав (а) сама (сам). Ніколи не порівнюйте свого чоловіка або дружину з кимось "кращим" на ваш погляд. Найкраще - ворог хорошого", - наголосила жінка Медведчука.

"Ти теж змінюєшся в шлюбі. У родині всі рівні. Справжні чоловіки ніколи не ображаються на жінок, а просто чекають, коли вони заспокояться і продовжують любити їх далі. Прощаючи один одного, не забувайте, що важливіше - не ображати", - зазначила Оксана.

А ще Оксана постійно займається своїм тілом , що теж можна вважати секретом вдалих стосунків

"Всі родичі, включаючи мам, не мають права впливати на ваші рішення, якщо ви їх про це не просите. Але у батьків є величезний досвід - користуйтеся ім. Мами, як гудзики, - на них багато що тримається", - написала Марченко.

"Навчитися любити - це праця, довжиною в життя. Обіцяв передзвонити - передзвони. Запізнюєшся - попередь. Не смійся над (її / його) мріями. Визнайте свої помилки. Говоріть правду - тоді нічого не доведеться запам'ятовувати. Ніколи не сваріться на людях. Спочатку тричі подумай - потім промовч. Найкращі ліки - любов і турбота. Якщо не допомагає - збільшіть дозу", - радить досвідчена дружина.

Марченко з донькою Дариною

"Сім'я - це не справа випадку, а результат вибору - в ній не очікують чудес: її створюють…" - підсумувала Марченко.

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Марченко розказала, чому незадоволена Зеленським.