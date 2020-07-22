Жінка Медведчука поділилася рецептами щасливого шлюбу: Не матюкатися та говорити правду

Середа, 22 липня 2020, 13:13

Стосунки одіозного політика Віктора Медведчука з телеведучою Оксаною Марченко тривають уже понад 20 років.

Нещодавно пара відзначила 17-ту річницю шлюбу, і це надихнуло Оксану поділитися рецептами власного щастя.

У своєму Instagram 47-річна жінка перелічила все, завдяки чому вони з чоловіком досі разом.

"Дорогі друзі, ми живемо з моїм чоловіком більше 20 років у щасливому шлюбі і недавно відсвяткували чергову річницю. Ось мої рецепти щастя. Любов починається там, де нічого не чекають взамін. Стосунки - це ручна робота в чотири руки. Потрібно щодня говорити, що ви любите один одного, навіть коли посварилися", - заявила Марченко.

 
Медведчук та Марченко одружилися у 2003-му році. В Оксани є син Богдан від попередніх стосунків, а у Віктора - донька Ірина від першого шлюбу. Також подружжя виховує спільну дочку Дарину, яку хрестив Володимир Путін

"Ми "точилки" один для одного. До шлюбу ми - як два незаточених олівця, якими неможливо нічого намалювати. У шлюбі ми знаходимо гостроту, межі і здатність творити.

Ми не використовуємо матюки - в нашому будинку їх немає в сімейному лексиконі", - запевнила Оксана.

"Я теж не завжди права", - визнала Марченко.

 
"Вчинок, зроблений в гніві, не можна виправити", - застерігає Марченко

"Я його (її) вибрав (а) сама (сам). Ніколи не порівнюйте свого чоловіка або дружину з кимось "кращим" на ваш погляд. Найкраще - ворог хорошого", - наголосила жінка Медведчука.

"Ти теж змінюєшся в шлюбі. У родині всі рівні. Справжні чоловіки ніколи не ображаються на жінок, а просто чекають, коли вони заспокояться і продовжують любити їх далі. Прощаючи один одного, не забувайте, що важливіше - не ображати", - зазначила Оксана.

 
А ще Оксана постійно займається своїм тілом, що теж можна вважати секретом вдалих стосунків

"Всі родичі, включаючи мам, не мають права впливати на ваші рішення, якщо ви їх про це не просите. Але у батьків є величезний досвід - користуйтеся ім. Мами, як гудзики, - на них багато що тримається", - написала Марченко.

"Навчитися любити - це праця, довжиною в життя. Обіцяв передзвонити - передзвони. Запізнюєшся - попередь. Не смійся над (її / його) мріями. Визнайте свої помилки. Говоріть правду - тоді нічого не доведеться запам'ятовувати. Ніколи не сваріться на людях. Спочатку тричі подумай - потім промовч. Найкращі ліки - любов і турбота. Якщо не допомагає - збільшіть дозу", - радить досвідчена дружина.

 
Марченко з донькою Дариною

"Сім'я - це не справа випадку, а результат вибору - в ній не очікують чудес: її створюють…" - підсумувала Марченко.

Нагадаємо, у недавньому інтерв'ю Марченко розказала, чому незадоволена Зеленським.

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