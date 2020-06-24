Колишня телеведуча, дружина очільника партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко заявила, що ще раз би покликала у куми президента Росії Володимира Путіна.

Про свій патріотизм, президентство Володимира Зеленського, телебачення та конфлікт на сході України вона поговорила в великому інтерв'ю виданню "Страна".

Оксана Марченко, яка, з'ясувалося нещодавно, володіє 8,2% акцій телеканалу "1+1", вважає, що його керівництво варто було би змінити, адже воно "не відображає інтересів українського суспільства".

"Редакційна політика каналу побудована на протиставленні однієї частини України - іншій. Навязується ідентичність за поглядами, близькими лише частині громадян нашої країни. А цього категорично не можна робити в державі, де люди ходять у різні церкви, розмовляють різними мовами, шанують разних героїв", - зазначила вона.

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Марченко не виключає, що в майбутньому збільшить свою частку акцій "1+1"

Володимира Зеленського Марченко вона знає виключно як колегу, а до його діяльності на посаді президента ставиться "незадовільно". Оксана вважає, що він "повинен був зробити більше". Сама ж вона на виборах віддала голос Юрію Бойку.

"Мир. Це перше та ключове. Коли стаються аварії, людина може загинути не від травм, а від кровотечі. Бойові дії - це та кровотеча в Україні, котру терміново треба спинити. А вже потім можна відновлювати організм, тобто економіку", - впевнена дружина Медведчука.

Марченко вважає, що зупинити кровопролиття та об'єднати країну вдасться шляхом Мінських домовленостей. Треба лише знайти в собі мудрість "облишити образи, пробачити одне одного та йти далі".

На запитання, чи вважає вона, що на сході України відбувається громадянська війна, Оксана відповіла, що безпристрасний аналіз нинішніх подій зможуть зробити лише наші нащадки.

"...Сьогодні неможливо бути об'єктивним, ми не володіємо всією повнотою інформації. Хто перший почав? Навіщо? Тому, яка зараз різниця, як називати те, що відбувається на сході України, якщо гинуть люди, якщо українці не разом?", - поділилася Марченко.

Дружина Медведчука вважає, що немає різниці, як називати війну на сході України

Оксана підкреслила, що з "СТБ" не вона пішла не за власним бажанням, а її "пішли". Вона вважає, що зазнала "дискримінації через політичну позицію та погляди чоловіка", адже "прибічники Сороса" не могли допустити, щоби в дружини Віктора Медведчука був позитивний імідж.

Узяти ж участь у "Танцях з зірками" Оксана погодилася, щоби "навести шороху в цьому болоті". Тоді як із боку керівників "1+1" це був "цинічний, підлий та підступний" план із її дискредитації.

"Мабуть, мені хотілося вийти на паркет, щоби всі ці люди, котрі й до цього ненавиділи нас, могли робити це відкрито і чесно. Нащо шепотітися за спинами? Ось вона я. Дивіться. Ми чесна сім'я, яка все життя живе в Україні, платить податки, ніколи нікого не обманювала. Ми - патріоти до мозку кісток. Все наше майбутнє ми пов'язуємо лише з Україною. За що ви нас нанавидите? Давайте, дивіться, можете плювати в мене! Приблизно таким був мій посил, і тоді Віктор мене підтримав", - пояснила Марченко.

Оксана наполягає, що залишила проєкт не через хейт, а через травму

"Після того, з чим мені довелося стикнутися на цьому каналі, чоловік каже, що став відчувати легке шарудіння крил за моєю спиною", - пожартувала вона.

Марченко підозрює, що в "спланованій провокації" проти неї брали участь Ігор Коломойський, нинішній міністр культури Олександр Ткаченко, керівник розважальних проєктів "1+1" Володимир Завадюк та головний суддя шоу Влад Яма. Скоро Оксана обіцяє випустити власний фільм, у якому розкриє всі таємниці "Танців".

Володимира Путіна Марченко називає "неймовірним хрещеним" для їхньої з Медведчуком 16-річної доньки Даші. Хрещена, дружина російського експрем'єра Дмитра Медведєва Світлана теж активно займається духовним становленням дівчинки.

"...Давайте одразу розділимо Путіна - як президента Російської Федерації, і Путіна - як православну людину, яка хрестила нашу доньку. Лише в контексті православної людини я хочу про нього говорити. Тому я його й обрала", - підкреслила Оксана.

"Давайте одразу розділимо Путіна..."

"...Ми, звісно, спілкуємося з Володимиром Володимировичем, підтримуємо стосунки. Більше того - якби в мене була ще одна дитина, я знову попросила би стати хрещеним саме його", - запевнила вона.

Іще Марченко заявила, що особисто вона не має планів іти у політику, бо вважає, що нею повинні займатися професійно підготовлені люди.

"Якраз сьогодні ми бачимо, що може статися з країною, коли в політику приходять дилетанти. Я ж хочу залишатися найкращою дружиною для свого чоловіка, яка буде пруч і в радості, і в горі. Можна сказати, що я в політиці разом із ним. Він - там, а значить, я завжди буду поруч із ним "шарудіти своїми крилами", - підсумувала жінка.

Нагадаємо, Оксана Марченко вважає, що без знання російської мови українці перетворяться на "плем'я третього сорту".

Фото з Instagram Марченко