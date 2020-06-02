47-річна дружина Медведчука у чорному спортлуці потренувала свою "хатинку"

Дружина очільника партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, Оксана Марченко продовжує давати шанувальникам настанови щодо здорового способу життя.

47-річна телеведуча зняла чергове відео свого воркауту для Instagram.

Оксана написала розлогий допис про те, що до тіла треба ставитися як до "хатинки" та "аватару" душі.

Випади, відтискання, бурпі - в Оксани досить напружений воркаут

Дружина політика показала тренування та трохи домашнього інтер'єру

Нагадаємо, нещодавно Марченко відкрила для себе бокс. А ще вона бігає та тренується у петлях.

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