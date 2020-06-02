47-річна дружина Медведчука у чорному спортлуці потренувала свою "хатинку"
Дружина очільника партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, Оксана Марченко продовжує давати шанувальникам настанови щодо здорового способу життя.
47-річна телеведуча зняла чергове відео свого воркауту для Instagram.
Оксана написала розлогий допис про те, що до тіла треба ставитися як до "хатинки" та "аватару" душі.
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Друзья, продолжаем разговор о нашем "домике". Это, конечно, наше тело, в котором мы живём, как бы это ни показалось странным. Где-то мы похожи на улитку, с той лишь разницей, что поменять "надоевший, усталый, старый или больной домик" мы не можем. А главное как можно раньше понять, что, заботясь о нем, мы будем более здоровыми, счастливыми и деятельными. Впрочем, я знаю людей, обездвиженных страшной болезнью, но намного более "энергичных" душой, чем прочие "здоровые"... Итак. Нам дано наше уникальное тело, которое есть и вневременным суперсовременным компьютером и сверхсовременной фармацевтической лабораторией и гениальнейшим оптико-механическим устройством, подобного которому нет во Вселенной. Еще более сложного строения и свойства - душа, но теперь не о ней. Теперь о ее "домике". Мы общаемся со своим телом постоянно и даже не подозреваем об этом. Наш "аватар" слушает нас, прислушивается к нам и, увы, страдает от нас. Постарайтесь вспомнить: сколько раз вы обижали его, игнорировали боль, усталость, недомогание? Делали ему больно и позволяли делать это другим? Как часто подвергали его бессмысленным испытаниям? Приносили в жертву или, стиснув зубы, делали из себя "мученика"? Тело тоже может чувствовать себя изношенным, заброшенным и нелюбимым... Часто вы обращались с ним, как с арендованной машиной... Ибо управление - это мысль, а через неё соразмерное ей действие. Плохая мысль - плохое действие - болезнь, хорошая мысль - хороший поступок - здоровье... Мы так крепко устроены, что не "ломаемся" от каждой плохой мысли. Организм имеет огромный запас прочности, но каждый раз что-то "проседает". Даже если кто-то не знал этого, теперь знает или хочет игнорировать - тоже выбор, но последствия будут и в том, и в другом случаях. Если ошибался, дай место осознанию своей ошибки и раскаянию и иди дальше. Конечно, понимание, что душевная боль тяжелее физической, приходит с опытом. Итак, каждый хочет, чтобы его "аватар", "домик" служил верой и правдой. Что нам всем нужно: полные закрома энергии, стрессоустойчивость, сила, выносливость, чувственность, чтобы глаза блестели, все удавалось и было счастье на душе. Ух ты! А рецепты - в следующем посте. #оксанамарченко #спорт
Нагадаємо, нещодавно Марченко відкрила для себе бокс. А ще вона бігає та тренується у петлях.
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