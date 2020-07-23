Седокова повідомила подробиці заручин та показала обручку. ВІДЕО

Співачка Ганна Седокова витримала кількагодинну паузу після оголошення про заручини з Янісом Тіммою і тільки тоді показала обручку та поділилася деякими подробицями.

Як виявилося, вони добряче змокли під дощем на човні перед тим, як Тімма з букетом освідчився коханій.

"У нас все щасливі, всі живуть мирно і в своїй великій любові. І колишні, і батьки, і кохані діти. І особливо ми Справжні. Не переживайте, дехто ще не раз зможуть вигукнути "знову вагітна", я обов'язково принесу нам всім це задоволення", - написала новоспечена наречена.

Нагадаємо, для 37-річної Седокової шлюб із 28-річним Тіммою будет вже третім.