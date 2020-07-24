Молода дружина Павліка пояснила, чому називає його по батькові

26-річна дружина 54-річного музиканта Віктора Павліка, Катерина частенько називає його по батькові. І цей факт дуже непокоїть та цікавить підписників Каті.

Щоби розставити всі крапки над і, Репяхова у своєму Instagram пояснила, чому так поводиться.

"Все почалося з того, що ми разом працюємо з чоловіком. І часто трапляється так, коли біля нас є треті особи. Або наприклад, я обговорюю з людьми майбутній концерт Віктора, не буду ж я замовнику говорити: - так, Вітя заспіває цю пісню))", - зауважила Катерина.

Роман Віктора Франковича з Катериною можна назвати службовим, адже спочатку вони просто разом працювали

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"Розумієте, так? У будь-якому випадку, я часто при людях кажу Віктор, а там де Віктор, там і Франкович… Мені шалено подобається це словосполучення.)) Так і вийшло, я просто звикла і зараз не помічаю, коли на людях називаю його по батькові", - підсумувала вона.

Цікаво, яке інтимне прізвисько дала Катя своєму Віктору Франковичу

Нагадаємо, Павлік і Репяхова побралися 10-го червня, але повідомили про це пізніше.

Фото з Instagram