Жінка Павліка показалася в купальнику та розказала, за що себе любить

26-річна дружина співачка Віктора Павліка, Катерина Репяхова запевняє, що правда їхнього життя зовсім не така, як її бачать у соцмережах чи ЗМІ.

І, за словами Каті, їй абсолютно все одно, що про неї думають інші.

Про це вона поміркувала в Instagram, виклавши фото себе в купальнику на ліжаку.

"Історію нашого життя з ВП можна піднести під різними кутами… Але тільки люди, які аналізують, побувши в моєму блозі певну кількість часу, можуть зробити висновок. У моїх сторіс наше справжнє життя, яке відбувається з нами кожен день. Можливо, в інтерв'ю одного разу можна бути не щирим (як дехто вважає), але бути не щирим кожен день в своєму блозі - неможливо. Рано чи пізно це стане помітним", - заявила Катерина.

"Я люблю себе за те, що мені абсолютно все одно, як виглядає моє життя з боку, і хто що думає. Головне, яку правду знаю я і мій чоловік", - наголосила вона.

"Здається, наша історія має повний букет протиріч, але повірте, так тільки здається)). Жодну долю або життя неможливо оцінити по соцмережах чи по інтерв'ю, або за статтями в ЗМІ. Життя кожного з нас - це більше, ніж заголовки на сайтах", - зауважила Репяхова.

Катерина молодша за свого чоловіка на 28 років

"Особисто я про своє життя можу вам розповісти далеко не всі, тому що в ному можуть фігурувати треті особи, які проти розголошення інформації, пов'язаної з ними. І тільки вже тому суспільство не може повноцінно оцінювати, хто і що робить правильно чи неправильно", - заінтригувала Катя.

"Якщо вам раптом здається, що вам видніше, як жити стороннім людям, - терміново позбавляйтеся від цієї якості і жити стане легше)", - закликала вона.

Нагадаємо, на почтаку червня Репяхова з Павліком таємно одружилися та показали весільні фото. А ще рік тому вони запевняли, що про весілля навіть не думають.