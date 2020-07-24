"Вова називає мене відьмою": дівчина Остапчука розказала, як зберігає стрункість

Кохана дівчина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Крістіна Горняк знову сказала таке, за що її можуть зненавидіти усі жінки.

Вона заявила, що їсть що хоче і в будь-який час, і при цьому не гладшає.

Через цю суперздібність Остапчук називає подругу відьмою, бо і він поруч із нею не набираю вагу.

"Я їм усе і в будь-який час. Абсолютно не дотримуюся жодних дієт. Просто я не сиджу на місці і дуже багато рухаюся. Я не можу сказати, що у мене в родині всі худі. Напевно, 50/50", - розказала Крістіна в ефірі телеканалу "Украина".

Однак шкідливу їжу Горняк все ж таки намагається не вживати.

"Коли ви їсте солодощі і борошно, то це навантаження для організму. Така їжа все одно залишає відбиток на тілі. Тому страшно не те, що можна стати повнішою, але ще й мати не надто привабливий зовнішній вигляд", - зауважила Крістіна.

Незважаючи на давню травму спини та плеча, нотаріуска нерегулярно, але займається спортом.

"Я іноді випадаю на якийсь період з тренувань. Зараз я знову починаю займатися, але не можу робити це так активно і регулярно, як здорові люди...", - пояснила подруга Остапчука.

"Володимир каже, що я відьма. Тому що і я не поправляюсь, і він разом зі мною не набирає зайву вагу", - додала Крістіна жартома.

Крістіна і сама не гладшає, і Володимиру не дає

До речі, не так давно Горняк називала свій зріст і вагу.