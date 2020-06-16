Дівчина Остапчука назвалася ненажеркою та оголосила свою вагу

Після того, як про роман шоумена Володимира Остапчука з нотаріускою Христиною Горняк дізналася вся країна, дівчина перетворилася на зірку Instagram та преси.

Тепер вона активно веде свій блог, розказує та показує чим живе, що їсть, що вдягає та якими засобами краси користується.

І ось нещодавно Христина влаштувала у сторі спілкування з підписниками, і її запитали про зріст і вагу.

Виявилося, що Остапчук може з легкістю носити кохану на руках, адже вона легесенька.

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Схоже, Остапчуку подобаються тендітні жінки, адже його ексдружина Олена теж дуже струнка

Причому Христина запевняє, що на дієті не сидить, а навпаки - любить попоїсти і називає себе ненажеркою.

Пельмені та морозиво присутні у раціоні худенької Христини

І щоб добити усіх дівчат, Горняк зізналася, що спортом нині займається рідко, бо не може себе примусити.

Зате кожен свій день нотаріуска починає зі склянки води з лимоном

Обраниці 35-річного Остапчука 33 роки

Нагадаємо, нещодавно Христина повідомила, що вже знайома з батьками Вови.