Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вийшла заміж

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін офіційно вийшла заміж за свого партнера Маркуса Райкконена. Молодята разом уже 16 років.

Як повідомляє сайт уряду Фінляндії, церемонія відбулася 1-го серпня в резиденції прем'єр-міністерки. Запрошено було лише рідних та найближчих друзів.

У своєму Instagram 34-річна Санна поділилася весільним фото.

Санна Марін та Маркус Райкконен офіційно стали подружжям фото з instagram

Вона написала, що щаслива та вдячна ділити життя з людиною, яку кохає, разом із якою вони переживали радості та скорботи, з якою разом подорослішали та стали батьками улюбленої доньки.

Сукня на нареченій - від фінського бренду Anni Ruuth.

Як відомо, доньці Марін та Райкконена, яку звати Емма Амалія, вже два з половиною роки.

Нагадаємо, посаду прем'єра Санна Марін обіймає з грудня 2019-го. Вона стала наймолодшим прем'єр-міністром не лише в історії Фінляндії, а й світу.

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