Син Віктора Павліка пішов із життя

21-річний Павло Павлік, син співака Віктора Павліка пішов із життя після кількарічної боротьби з раком.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці мати хлопця, Лора Созаєва.

"Забрав Господь мого янгола!", - написала жінка.

Забрал Господь моего ангела! Posted by Лора Созаева on Thursday, August 6, 2020

Висловлюємо щирі співчуття родині Павла.

Павло з мамою

Переглянути цей допис в Instagram Царство небесне Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik) 7 Сер 2020 р. о 4:28 PDT

І з татом

Саркому в сина артиста виявили в 2018-му році. Відтоді Павло переніс операцію, 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, але побороти тяжку хворобу не вдалося. У червні хлопець розповів, що припиняє лікування, але не припиняє боротьби та не полишає вірити в одужання.

Останні тижні Павло перебував у хоспісі.

Молодший син артиста навчався в Академії Служби безпеки України. Він із дитинства мріяв стати військовим

Фото з Facebook