Син Павліка: Буду боротися та жити з вірою в свою перемогу

Син співака Віктора Павліка, який із 2018-го року бореться з раком, наголосив, що свідоме припинення лікування не означає, що він здався. 21-річний Павло вірить у свою перемогу над страшною хворобою.

Юнак написав новий пост на Facebook, закликавши не вірити кричущим заголовкам у ЗМІ та не радити йому нетрадиційну медицину.

Павло підкреслив, що у своєму попередньому дописі він не сказав, що, відмовившись від подальших курсів хіміотерапії, далі просто сидітиме і чекатиме.

Павло встиг розпочати навчання у Академії Служби безпеки України, а потім у його життя прийшла хвороба

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"...Не для того я пішов на військову службу, щоб чекати, поки щось станется. Я пішов туди, щоб знаходити шляхи вирішення проблем навіть там, де їх зовсім неможливо побачити. Тому просто чекати я ніколи не буду. Я й надалі буду боротися та жити з вірою в свою перемогу над моїм новим ворогом", - запевнив парубок.Зі слів Павліка, не робити більше хіміотерапій - це стало "логічним та обдуманим висновком".

"18 курсів хіміотерапій. Більшість з людей, на щастя, не уявляє що це таке. Та ця штука отруює як хворі клітини, так і здорові, і звісно це сильно пригнічує імунітет. А якщо це ще й не дає бажаного результату, то який сенс продовжувати таке лікування? Саме тому ми з лікарями та батьками вирішили дати імунітету можливість відновитися та почати самому брати участь у знищенні хвороби", - пояснив він.

21-річний Павлік не має наміру здаватися і сподівається побороти рак

"А щодо альтернативного лікування… Ви справді вважаєте, що якби якийсь дідо виліковував грибами та травами 4-ту стадію раку, про це б знали десятки зо два людей, а він би жив десь в селі на краю світу?", - риторично запитав Павло.

Юнак упевнений, що альтернативна медицина - це "лише спосіб заробити більше грошей на стражданнях інших".

Павло подякував людям, які пишуть йому добрі побажання та моляться за нього. А ще наголосив: його попередній допис - ніяке не прощання.

"Також я бачив заголовки, ніби я терміново шукаю старих друзів, аби встигнути попрощатись з ними. Попрощатись? Та я збираюся тільки вітатися з ними знову і знову та знайомитися з новими. Прощаюся я тільки з нескінченними курсами важкого лікування))", - зазначив він.

Віктор Павлік поширив пост Павла та написав, що пишається сином.

Нагадаємо, хвороба хлопця почалася дуже стрімко, як розказував тоді Віктор Франкович, Павла буквально "за тиждень скосило". Лікарі видалили пухлину, яка перетискала спинний мозок, і вона виявилася злоякісною.

Фото з Павла та Віктора Павліків