60-річний Антоніо Бандерас захворів на коронавірус

10-го серпня іспанський актор Антоніо Бандерас святкує свій 60-й день народження. Але ювілей в кінозірки вийшов не найвеселішим: Антоніо хворіє на COVID-19.

Про це він написав у Instagram, запостивши своє дитяче фото.

"Привіт усім. Хочу оголосити, що сьогодні, 10-го серпня я вимушений святкувати моє 60-ліття в карантині, оскільки отримав позитивний результат на COVID-19, хворобу, викликану коронавірусом", - повідомив Бандерас.

"Хотілося би додати, що почуваюся я відносно добре, лише трохи більш утомлений, ніж зазвичай...", - поділився актор.

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Нічогенький такий подаруночок отримав Антоніо на ювілей (

Антоніо сподівається якнайшвидше одужати. Для цього він слідуватиме вказівкам лікарів. Поки ж планує відпочивати, читати, писати та будувати плани.

Нагадаємо, кілька років тому Бандерас переніс серцевий напад. Кінозірці встановили три стенти.

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