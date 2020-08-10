60-річний Антоніо Бандерас захворів на коронавірус
10-го серпня іспанський актор Антоніо Бандерас святкує свій 60-й день народження. Але ювілей в кінозірки вийшов не найвеселішим: Антоніо хворіє на COVID-19.
Про це він написав у Instagram, запостивши своє дитяче фото.
"Привіт усім. Хочу оголосити, що сьогодні, 10-го серпня я вимушений святкувати моє 60-ліття в карантині, оскільки отримав позитивний результат на COVID-19, хворобу, викликану коронавірусом", - повідомив Бандерас.
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Un saludo a todos. Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus. Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta. Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión. Un fuerte abrazo a todos. Antonio Banderas.
"Хотілося би додати, що почуваюся я відносно добре, лише трохи більш утомлений, ніж зазвичай...", - поділився актор.
Антоніо сподівається якнайшвидше одужати. Для цього він слідуватиме вказівкам лікарів. Поки ж планує відпочивати, читати, писати та будувати плани.
Нагадаємо, кілька років тому Бандерас переніс серцевий напад. Кінозірці встановили три стенти.
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