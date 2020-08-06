"Думала, я помираю": в Алісси Мілано після 3 негативних тестів таки підтвердився COVID-19

Американська акторка Алісса Мілано перенесла COVID-19. Попри те, що в 47-річної зірки були практично всі симптоми, два зроблені їй тести коронавірусу не підтвердили.

Негативним виявився і перший тест на антитіла. І лише останній показав: Алісса справді перехворіла.

Своєю моторошною історією зірка "Всі жінки - відьми" вирішила поділитися в мережі. Вона хоче, щоби люди мали на увазі: тести помиляються, і справжніх цифр хворих на COVID-19 не знає ніхто.

Мілано написала про це в Instagram.

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Актриса вирішила поділитися своїм сумним досвідом із підписниками фото з instagram мілано

"Такою я була 2-го квітня після двох тижнів хвороби. Я досі ніколи не була така хвора. Все боліло. Втрата нюху. Таке відчуття, ніби в мене на грудях сидів слон. Я не могла дихати. Не могла втримати в собі їжу. Втратила за два тижні 9 фунтів (4 кіло). Була як у тумані. Невисока температура. І головні болі були жахливі. У мене були практично всі симптоми COVID", - розказала актриса.

Зі слів Алісси, цілих чотири місяці в неї не минали запаморочення, проблеми зі шлунком, з регулярністю менструацій та короткостроковою пам'яттю, задишка, відчуття сильного серцебиття тощо.

І лише коли в зірки взяли на аналіз кров із вени - вочевидь, попередню перевірку на антитіла їй робили експрестестом - з'ясувалося, що вона таки хворіла на COVID-19.

Це селфі Мілано запостила в травні, тоді їй все ще було зле

"Я просто хочу, щоби ви знали, що наша система тестування недосконала, і ми не знаємо справжніх цифр. А ще хочу, щоби ви знали, ця хвороба - не обман. Я думала, я помираю. Було таке відчуття, що я помираю", - поділилася вона.

Мілано повідомила, що збирається здати плазму своєї крові та сподівається врятувати цим чиєсь життя. Вона закликала підписників берегтися, мити руки та носити маски.

"Не хочу, щоби хтось відчув те, що відчула я", - сказала вона.

Нагадаємо, на коронавірус перехворіла майже вся родина індійської актриси Айшварії Рай. Наразі в лікарні ще залишається її чоловік.

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