Довгокоса Бужинська у зефірній сукні привітала себе з 41-м днем народження
Четвер, 13 серпня 2020, 11:08
13-го серпня співачка Катерина Бужинська святкує день свого народження.
Мамі трьох дітей цього року 41, і вона сама себе привітала у мережі.
"Починаю свій новий рік). Дні народження корисні для здоров'я. Вчені довели, що ті, хто святкує більше днів народження, жили, як правило, довше", - написала Катя та виклала фото у пишній сукні зефірного кольору.
Нагадаємо, Бужинська з чоловіком виховують трирічних двійнят та старшу доньку Каті від першого шлюбу.
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