Олена-Крістіна Лебідь в купальнику показала своє ставлення до коментарів про анорексію

Дама серця ексміністра Павла Розенка, телеведуча Олена-Крістіна Лебідь знає, як користувачі мережі люблять позлословити про її худорлявість. Тож жінка вирішила показати своє ставлення до коментарів щодо її "анорексії".

Під час відпочинку з Розенком на Азовському морі Олена-Крістіна наробила купу фото в купальниках з різних боків і сама себе жартома назвала "мощами".

А на одному з фото Лебідь дала зрозуміти, що їй начхати на образливі висловлювання її підписників.

"ФОТО 1 - Коменти про анорексію"

"ФОТО 2 - Моє ставлення до них", - так підписала ці дві світлини телеведуча

"Чиїсь мощі пофоткалися з моїм матрацом", - жартує Олена-Крістіна

Телеведуча охоче виставляє тіло на показ і не соромиться своєї природної худорлявості

Домашня улюблениця Сара відпочиває зі своїми хазяями

Лебідь важе 43 кілограми

Відпустка на Азовщині сподобалася Олені-Крістіні

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пока что лучший косплэй🙈🙈😂😂😂😂😂 Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed) 7 Авг 2020 в 7:40 PDT

Фото з Instagram