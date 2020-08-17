Олена-Крістіна Лебідь в купальнику показала своє ставлення до коментарів про анорексію

17 серпня 2020, 12:30

Дама серця ексміністра Павла Розенка, телеведуча Олена-Крістіна Лебідь знає, як користувачі мережі люблять позлословити про її худорлявість. Тож жінка вирішила показати своє ставлення до коментарів щодо її "анорексії".

Під час відпочинку з Розенком на Азовському морі Олена-Крістіна наробила купу фото в купальниках з різних боків і сама себе жартома назвала "мощами".

А на одному з фото Лебідь дала зрозуміти, що їй начхати на образливі висловлювання її підписників.

 
"ФОТО 1 - Коменти про анорексію"
 
"ФОТО 2 - Моє ставлення до них", - так підписала ці дві світлини телеведуча
 
"Чиїсь мощі пофоткалися з моїм матрацом", - жартує Олена-Крістіна
 
 
Телеведуча охоче виставляє тіло на показ і не соромиться своєї природної худорлявості
 
 
 
Домашня улюблениця Сара відпочиває зі своїми хазяями
 
До речі, у січні пара відпочивала аж на Кубі 
 
Лебідь важе 43 кілограми
 
Відпустка на Азовщині сподобалася Олені-Крістіні
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Пока что лучший косплэй🙈🙈😂😂😂😂😂

Публикация от Елена-Кристина Лебедь (@elena_kristina_lebed) 7 Авг 2020 в 7:40 PDT

Фото з Instagram

Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів