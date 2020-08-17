Олена-Крістіна Лебідь в купальнику показала своє ставлення до коментарів про анорексію
Понеділок, 17 серпня 2020, 12:30
Дама серця ексміністра Павла Розенка, телеведуча Олена-Крістіна Лебідь знає, як користувачі мережі люблять позлословити про її худорлявість. Тож жінка вирішила показати своє ставлення до коментарів щодо її "анорексії".
Під час відпочинку з Розенком на Азовському морі Олена-Крістіна наробила купу фото в купальниках з різних боків і сама себе жартома назвала "мощами".
А на одному з фото Лебідь дала зрозуміти, що їй начхати на образливі висловлювання її підписників.
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Фото з Instagram
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