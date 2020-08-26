Клавдії Шиффер 50: іменинниця показала улюблені звабливі луки, подарунки й торт. ВІДЕО

Німецькій супермоделі Клавдії Шиффер 25-го серпня виповнилося 50 років. І хоча, зі зрозумілих причин, у красуні не вийшло влаштувати пишну вечірку, вона придумала дещо незвичайне з нагоди свого свята.

Клавдія "запросила" до своєї гардеробної британський журнал Vogue та показала свої улюблені луки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 25 Сер 2020 р. о 11:09 PDT

Зйомку проводив власний чоловік супермоделі, Метью Вон.

Іще Шиффер показала, як задмухує свічки на торті, і як розгортає подарунки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 25 Сер 2020 р. о 1:55 PDT

Супермодель похвалилася, що Доменіко Дольче та Стефано Габбана надіслали їй торбинку "Devotion" зі своїми підписами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 25 Сер 2020 р. о 7:24 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dolce&Gabbana (@dolcegabbana) 25 Сер 2020 р. о 4:00 PDT

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Клавдія зізналася, що якби їй запропонували знову стати 20-річною, вона би нізащо не погодилася.