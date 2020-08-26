Клавдії Шиффер 50: іменинниця показала улюблені звабливі луки, подарунки й торт. ВІДЕО
26 серпня 2020, 17:00
Німецькій супермоделі Клавдії Шиффер 25-го серпня виповнилося 50 років. І хоча, зі зрозумілих причин, у красуні не вийшло влаштувати пишну вечірку, вона придумала дещо незвичайне з нагоди свого свята.
Клавдія "запросила" до своєї гардеробної британський журнал Vogue та показала свої улюблені луки.
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Зйомку проводив власний чоловік супермоделі, Метью Вон.
Іще Шиффер показала, як задмухує свічки на торті, і як розгортає подарунки.
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Супермодель похвалилася, що Доменіко Дольче та Стефано Габбана надіслали їй торбинку "Devotion" зі своїми підписами.
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Нагадаємо, в нещодавньому інтерв'ю Клавдія зізналася, що якби їй запропонували знову стати 20-річною, вона би нізащо не погодилася.
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