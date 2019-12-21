Як можна поїхати на святковий відпочинок, забувши вдома малу дитину - цей факт досі обурює зірку "Сам удома" Маколея Калкіна. Але комедія та її продовження все одно залишаються улюбленим різдвяно-новорічним кіно для кількох поколінь глядачів.

Маколеєві зараз 39, і він називає себе "пенсіонером".

Перший фільм "Сам удома" вийшов у 1990-му році

Чоловікові вдалося побороти наркозалежність, але він досі не оговтався від душевних травм, яких завдали йому і рання "зірковість", і життя з батьком-агресором, який заробляв гроші на експлуатації талановитого хлопчика.

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Інколи Калкін бере участь у різних сатиричних перфоменсах та залюбки перевтілюється у свого найвідомішого героя.

Роль Кевіна принесла Маколею любов мільйонів глядачів та багато грошей, але не щастя

По-різному склалася доля й інших зірок комедії. На жаль, для багатьох із них роль у "Сам удома" стала вищою точкою акторської кар'єри.

Зокрема для Хілларі Вулф Саба, яка зіграла найстаршу сестру Кевіна, Меган. Вона зробила вибір на користь спорту - у 1994-му стала чемпіонкою світу з дзюдо серед юніорів, а потім двічі представляла США на Олімпійських іграх.

Меган (з червоною серветкою в руках) - найстарша з сестер Кевіна

Хілларі - мама двох синочків, яких вона, сподіваймося, ніколи не забуває вдома на Різдво

Не зміг розпрощатися з шоубізнесом 42-річний Майкл С. Маронна, виконавець ролі брата Кевіна, Джефа. Грав він після "Сам удома" не дуже багато, але працює на знімальних майданчиках як електрик, а ще записує подкасти.

Майкл залишився в світі кіно, але по інший бік камер

Анджела Геталс, 42-річна актриса кіно і театру колись зіграла уїдливу сестру Кевіна Лінні, ту саму, що дорікала йому, що він "некомпетентний".

Рожевокоса Анджела любить покепкувати зі своєї дитячої ролі

А пам'ятаєте Базза, недоброго найстаршого брата, який іще тримав удома тарантула? Це актор Девін Ретрей, зараз йому 42. До слова, Ретрей цього року з'явився в епізодичній ролі у серіалі "Матрьошка" Netflix.

Забіяка Базз дражнив та ображав Кевіна

Девіну Ретрею 42

Як відомо, в Кевіна МакКалістера було ще чимало кузин та кузенів, але найбільше, мабуть, глядачам запамятався один: життєрадісний Фуллер, який дзюрив у ліжко, коли пив забагато пепсі на ніч.

"Фуллере! Не захоплюйся пепсі!"

Його зіграв рідний молодший брат Маколея Калкіна, Кіран. Він акторства не покинув, зокрема вже дорослого актора можна побачити в другому сезоні серіалу "Фарго".

37-річний Кіран на червоній доріжці з дружиною Джазз. Між іншим, цієї осені вона подарувала йому донечку

Канадській актрисі Кетрін О'Хара 65 років - мама Кевіна майже не змінилася.

"КЕВІН!!!"

Актор Джон Херд, який зіграв батька багатодітної родини, пішов із життя в 2017-му.

"Мокрі бандити" - улюблена парочка кінозлодюг

Актор Джо Пеші, якому 76, цього року знявся у мультизірковому фільмі Мартіна Скорсезе "Ірландець".

Джо Пеші

Акторові-коміку Деніелу Стерну 62 роки. Між іншим, його син Генрі працює сенатором штату Каліфорнія.

Деніел Стерн

Нагадаємо, в другій частині "Сам удома" камео-роль зіграв Дональд Трамп. Тоді, звісно, ніхто й уявити не міг, що це майбутній президент Сполучених Штатів.

Фото з соцмереж, з сайту Imdb

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