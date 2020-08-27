Жінка Медведчука вперше за кілька років показала дорослого сина

Дружина одіозного політика Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко привітала свого старшого сина Богдана з 23-річчям.

Хлопець навчався у Швейцарії, і зіркова мама майже не показувала його у мережі.

Богдан, як відомо, не є сином Медведчука. Політик усиновив хлопчика, коли одружився з його мамою 17 років тому.

До речі, коли Богдан був менший, Марченко частенько світила його у пресі. А потім телеведуча почала більше показувати молодшу доньку Дарину.

Нагадаємо, не так давно Оксана у мережі ділилася рецептами свого щасливого шлюбу.