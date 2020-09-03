Монро в латексі й ланцюгах епатувала бровами й віями в стилі Lady Gaga

Співачка Lady Gaga називає себе "матусею монстрів". А от травесті-діва Монро цілком могла би бути їм люблячою тітонькою.

Екстравагатний образ, який нагадав американську зірку, Монро втілила заради фотосесії.

Нею білявка відзначила особливий для себе день, 3-тє вересня, чергову річницю початку її кар'єри.

Монро святкує своє 21-річчя на сцені Фото Юрія Романова, MUA Юлія Свиридова

"У 21 рік у Америці можна купити алкоголь. Мої ж 21 рік минули на публіці. Іноді мені здається, що було все: популярність та хейт; раптова цікавість та її падіння; пісні та танці; виступи перед багатими та робота з майбутніми політиками; ролі та їхня відсутність; гроші та безгрошів'я. Та найголовніше, що все лише починається", - поділилася Монріта.

"Світ змінюється, і я змінююся разом із ним. Що буде далі, ми можемо лише здогадуватися. Але я готова продовжувати творити й вичворяти. Чого і вам бажаю!", - додала вона.

"Готова продовжувати творити і вичворяти"

Lady Gaga, посунься!

Нагадаємо, торік, із нагоди свого творчого ювілею, Монро розказувала ТаблоID, як вона заробила свої перші 10 доларів та чим планує займатися в 90.