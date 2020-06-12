Рожева Монро знялася оголеною в ванні з качечками
12 червня 2020, 09:56
Травесті-діва Монро, яка вийшла з карантина пікантною фотосесією, продовжує творчі експерименти у тандемі з фотографом Яковом Герінгом.
І цього разу митець побачив зірку мокрою, рожевою та в оточені іграшкових качечок. Бо коли на вулиці спека, прохолодна ванна найкраще підходить для позування.
"Роздягайся, лягай, коли прийшов", - закликала пустунка Монро, виклавши нові фото у мережу.
Фото з Instagram
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