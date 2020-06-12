Рожева Монро знялася оголеною в ванні з качечками

Травесті-діва Монро, яка вийшла з карантина пікантною фотосесією, продовжує творчі експерименти у тандемі з фотографом Яковом Герінгом.

І цього разу митець побачив зірку мокрою, рожевою та в оточені іграшкових качечок. Бо коли на вулиці спека, прохолодна ванна найкраще підходить для позування.

"Роздягайся, лягай, коли прийшов", - закликала пустунка Монро, виклавши нові фото у мережу.

Стиль, мейкап та зачіска - усе авторства самої Монро

Фото з Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Троянда" Монро згадала, як зізналася у коханні чоловіку

Монро у свій 42-й день народження показалася голомозою та в нашийнику

20 неугомонных лет: Монро о первом 10-долларовом гонораре, хейтерах, сексе и эпитафии