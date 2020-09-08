"Я приймаю себе повністю": як одеська модель із родимкою на всю спину показує тіло і мотивує інших

"Я не обирала це для себе, батьки не обирали і не хотіли цього для мене. Це могло статися з усіма". Так каже одеситка Юліана Юссеф, яка народилася з величезним меланоцитарним невусом (родимкою) і навчилася жити з цією особливістю.

Зараз дівчині 27 років. Вона блогерка і модель, яка не лише демонструє своє красиве тіло у спідньому, а й активно мотивує інших, схожих на неї людей, приймати і любити себе будь-якими.

"Що я відчуваю? Що все моє життя – це боротьба. Боротьба із собою, зі своїм тілом, з оточуючими людьми, з грубими і добрими словами та невтішними вчинками", - пише Юліана у своєму блозі.

"Опинитися там, де я перебуваю сьогодні, було непросто. Я пройшла усі стадії, починаючи від гніву, заперечення та образи, неприйняття себе та жалості до себе, до ховання та депресії", - ділиться своїм досвідом вона.

"Я живу з вродженим меланоцитарним невусом. Це бура або чорна родимка, яка є з народження. Вони можуть бути дуже великими, що охоплюють до 80% тіла, і дуже численними - до сотні в одної людини. Часто ці плями сверблять і болять, а до всього вони ще й вкриті волоссям, яке в жодному разі не можна вискублювати, лише підстригати", - розказує Юля

Вона почала виставляти в Instagram фотографії свого оголеного тіла у 2017-му році, коли жила у Варшаві.

Відтоді Юліана регулярно веде свою сторінку, знімається у рекламі та постійно розповідає, як їй вдалося стати такою, як вона є зараз.

Попри те, що цей невус доброякісний, загроза меланоми все одно існує. Тому Юліана постійно перевіряє свою шкіру і закликає всіх звертати увагу на свої родимки і робити перевірку регулярно

Але, звісно, такою відкритою і впевненою у собі дівчина була не завжди.

"Для дитини, яку відпихали інші діти та батьки через страх, що їхнє дитя може підчепити те саме, життя здавалося жорстоким і несправедливим. Окрім того, що в школі обзивали, наприклад, жирафою, а на пляжі та вулицях фотографували, ніби якогось звіра, суспільство більше не зробило нічого, щоби я почувалася у ньому годящою", - згадує Юліана.

"Я живу у своїй шкірі щодня. Я живу у своєму тілі щодня. І я це люблю. Я приймаю себе повністю. Я хотіла би, щоб і ви могли прийняти і полюбити себе", - звертається дівчина до своїх підписників

Юссеф згадує, що коли їй було 8 років, мати дізналася про можливість зробити операцію. Але їх було потрібно кілька, і грошей не змогли знайти навіть на одну.

Юліана каже, що часто чує на свою адресу слова "хвора" або "меланома", і дуже засмучується, бо є здоровою людиною, яка правильно харчується, тренується і дбає про себе.

"Люди думають, що я хвора, бо моя шкіра виглядає по-іншому… Але це просто родимка. Це не заразне... У всіх нас є родимки. У когось більше, в когось менше… Кожен день свого життя я спостерігаю такі реакції. Кожного дня свого життя я намагаюся виховувати суспільство", - наголошує вона.

Про унікальну модель з Одеси писали навіть західні ЗМІ

"Ось чому я продовжую демонструвати свої плями, бо сьогодні я розумію, ціную і люблю себе та свою шкіру, і я хочу підвищити обізнаність всіх тих людей, які страждають на те саме. Допомогти дітям зрозуміти їхнє значення як особистостей та зробити людей навколо якимись трішки добрішими та співчутливішими", - каже Юля.

"Я отримую багато запитань про те, як я можу ходити на пляж, чи не соромлюся я, коли люди дивляться. Чесно кажучи, мені все одно. Люди дивляться на вас, незважаючи ні на що. Якщо ви занадто худі або занадто великі, занадто високі або занадто низькі, ваші нігті довгі, ваше волосся коротке, ваш стиль екстра… Люди завжди дивитимуться... Головне - як ти це сприймаєш", - зауважує Юліана.

"Моя позиція така: так, я народилася з гігантською родимкою. Чи можу я змінити це у собі? Ні. Чи повинна я ховати це і не радіти життю? Ні. Чи я переживаю, що думають про мене інші люди? Ні. Чи завжди люди витріщатимуться? Так. Не тому, що це погано, а тому, що це цікаво", - ділиться думками дівчина.

"Що би ви зробили в ситуації, коли ви не можете вплинути чи змінити це жодним чином? Це не надмірна вага, з якою, за бажанням, можна боротися, це не маленькі сідниці, над якими можна працювати в тренажерному залі тощо. Розумієте, це не був мій вибір. Але у мене є вибір, як на це реагувати і як з цим прожити своє життя", - наголошує красуня.

Instagram став для Юліани інструментом мотивації інших та демонстрації своєї унікальної краси світу

"…Я вірю в карму і вірю, що це мій урок у житті. Я можу сказати вам про енергію: якщо ви не впевнені в собі і не любите себе, інші це відчувають і починають глузувати з вас. Але чи допоможе вам це? Поки ти не захочеш прийняти себе - ніхто тобі не зможе допомогти. Любіть себе, бережіть себе ♥ Посміхніться, і світ посміхнеться вам у відповідь", - закликає Юліана.

Родимки не заважають Юссеф ходити на пляж, радіти сонцю і багато подорожувати

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