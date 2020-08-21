Лорак у Греції на очах у Кіркорова здобула "перемогу над собою". ВІДЕО

П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:46

Співачка Ані Лорак продовжує насолоджуватися відпочинком у Греції, причому зірка не вилежується на пляжі, а обирає активне дозвілля. 41-річна зірка уперше в житті стала на дошку.

Знімав цей історичний момент Каролінин кум, Філіп Кіркоров.

Послідувала прикладу мами й 9-річна Софія, дівчинка теж підкорила хвилі.

 
Лорак відпочиває в Греції лише з донькою, без бойфренда

Нагадаємо, донька Лорак дебютувала в її кліпі про кохання.

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