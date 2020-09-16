Іменинниця Мазур після перемоги над хворобою вразила новим образом у глянці

16-го вересня телеведуча Алла Мазур, яка нещодавно здолала онкологію, святкує 55-річчя.

З цієї нагоди вона кардинально змінила імідж і знялася для 5-х обкладинок глянцю Marie Claire.

У своєму Facebook Алла поділилася новинами і мотивуючими думками.

"Привіт, мій новий рік!) Я жива - і це найбільше досягнення року минулого. Постояла подумки на краю - і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову - і відчула, що цією свободою можна поділитися) І підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією в час пандемії: такий собі особливий джек-пот. Але шанс одужати – є. І чим раніше почати боротьбу – тим вищий", - зазначила Мазур.

Життя після онкології існує - доводить на своєму прикладі 55-річна Мазур

"Мене надихала одна глядачка. Яка написала: ваша робота в ефірі доводить нам, що перемогти – можна. Тепер хочу переконати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Бо головне – очистити організм. А волосся – відросте. І життя підкине вам новий образ: який може виявитись несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним: як виявилось в моєму випадку", - поділилася телезірка.

Новий образ Алли дійсно вражає і надихає

"В цьому номері "Marie Claire" - моє послання тим, хто вчиться сміливості: приймати себе – і любити себе – і в біді, і в радості. Хто наважується змінити життя - після онкології. Йде вчитися танцям. Йде на йогу. Починає медитувати. Наповнює себе любов’ю. Бо тільки так – зможемо поділитися нею з іншими", - наголосила Алла.

"Не бійтеся змін. Повірте у себе і свої сили. Довіртеся Небу: там справді дивовижним чином підказують нам шлях. Як виконали бажання моє. Давно хотіла повчитися: щоб не тільки вчити інших) Записалася в групу. І от – отримала запрошення. Перше заняття – сьогодні. В мій день народження", - пораділа Мазур.

"Тема, як на замовлення: як визначити власний тип мислення і повернути його в кращий бік) Ну чом би саме так – не почати свій новий рік?)) Словом – з 10.00 до 16.00 відповідати на дзвінки та смс сьогодні не зможу: вчусь)) І для вас зразу 5 обкладинок осіннього номера Marie Claire Ukraine. Вибирайте: кому яка ближча", - написала іменинниця.

Редакція ТаблоID вітає іменинницю і зичить міцного здоров'я та лише гарних новин

Фото Marie Claire