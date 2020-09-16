Тодоренко називала чоловіка поганим батьком, а він зрадів, коли вона поїхала

Чоловік телеведучої Регіни Тодоренко, російський музикант Влад Топалов зізнався, що зміг відчути себе хорошим татом, лише коли дружина поїхала на кількаденні зйомки.

А до цього він був упевнений, що не здатен залишатися з сином сам на сам.

Про це пара розказала в інтерв’ю російському виданню "7 дней".

Коли Тодоренко повернулася в "Орел и Решка", вона дуже переживала, що залишила чоловіка і сина, і почувалася поганою мамою.

"Мені дуже не вистачає родини, коли я на зйомках", - запевняє Регіна.

Регіна і Влад, бувало, сварилися через батьківство

А от для Влада її від’їзд був навпаки – чудовим шансом встановити контакт із півторарічним Майклом.

"Відбулася цікава річ. Наші найгостріші конфлікти траплялися через те, що Регіна дорікала мені, що я поганий тато і проводжу мало часу з сином. А як я маю проводити з ним час, якщо коли вона вдома – то вони весь час разом: гуляють, сплять, їдять, граються. Я тільки й думаю – з якого боку мені до них підійти?", - пожалівся Топалов.

"І тут Регіна їде. Я трішки у шоці, тому що дитина залишається зі мною на три дні, а ми всі пам’ятаємо – я поганий батько. І раптом – у мене є контакт! У нас із сином сталася ідилія. Йому зі мною одразу цікаво, він до мене біжить, обіймає, ми граємось. І мій комплекс, що я не можу бути з дитиною сам на сам, миттєво зникає", - похвалився Влад.

"Чесно зізнаюся, я дуже сумую, коли Регіна у відрядженні, але завжди чекаю, коли вона знову поїде, бо це буде наш із Майклом час. Коли я зрозумів, що я нормальний батько, написав Регіні: "Це звучить жахливо, але дякую, що ти поїхала", - зізнався він.

Нагадаємо, Топалов і Тодоренко стали батьками у грудні 2018-го. Хлопчика назвали Михайлом, але батьки кличуть його Майклом.

Фото 7Дней та з Instagram