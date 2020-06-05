Тодоренко привітала з 1,5-річчям своє "ведмежатко" від Топалова. ВІДЕО

Скандал, викликаний необачним висловлюванням телеведучої Регіни Тодоренко про домашнє насильство, вже майже вщух, і зірка потроху повертається до свого звичного Instagram-життя.

Вона знову відкрила коментарі та ділиться фото й відео зі своїм синочком Майклом.

Первісткові Регіни та співака Влада Топалова виповнилося півтора роки.

Батьки привітали "ведмежатко" піснею і, схоже, трохи налякали.

Нагадаємо, Тодоренко годувала сина грудьми до року й трьох місяців. Вони з Владом не збираються спинятися на одному нащадкові, й Регіна не виключає, що стане багатодітною мамою.

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