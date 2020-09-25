"Пишаюся цим": Селена Гомес в купальнику показала шрам після пересадки нирки

28-річна співачка і актриса Селена Гомес наважилася показати великий шрам на внутрішній стороні стегна, який залишився в неї після пересадки нирки у 2017-му році.

Дівчина виклала фото в купальнику та написала, що більше не соромиться свого вигляду.

"Я пам’ятаю, що коли мені пересадили нирку, було дуже важко показати шрам. Я не хотіла, щоб він був на фотографіях, тому я носила речі, які могли б це прикрити. Зараз, як ніколи, я відчуваю впевненість у тому, хто я є і що пережила ... і пишаюся цим", - зізналася Селена.

"Всі тіла прекрасні", - зазначила Гомес

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Раніше Гомес знімалася в купальниках, але завжди прикривала цей шрам.

До речі, три роки тому одразу після операції, співачка показала інший шрам - на животі.

Як відомо, Селена багато років бореться із вовчаком, через який вона періодично лікується від депресій та нервових зривів.