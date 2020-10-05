Переможець Євробачення-2019 заручився з бойфрендом
Понеділок, 5 жовтня 2020, 17:22
Нідерландський музикант Данкан Лоуренс, який торік переміг у конкурсі Євробачення-2019, готується до шлюбу.
Його бойфренд Джордан Гарфілд повідомив про заручини у своєму Instagram.
"Я освідчився Данкану, і він сказав "так". Я ще ніколи в житті не був таким щасливим", - написав наречений співака.
Нагадаємо, цьогорічне Євробачення мало відбутися у Нідерландах, але через коронавірус конкурс перенесли на наступний рік.
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