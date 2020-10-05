Переможець Євробачення-2019 заручився з бойфрендом

Нідерландський музикант Данкан Лоуренс, який торік переміг у конкурсі Євробачення-2019, готується до шлюбу.

Його бойфренд Джордан Гарфілд повідомив про заручини у своєму Instagram.

"Я освідчився Данкану, і він сказав "так". Я ще ніколи в житті не був таким щасливим", - написав наречений співака.

"Я збираюся одружитися з добрим, розумним, щирим, талановитим та красивим чоловіком. Також я одружуюся з моїм найкращим другом", - написав Джордан

Данкан у відповідь показав обручку та освідчився коханому у сторі

Майбутній чоловік Данкана Лоуренса - Джордан теж зі світу музики, він пише пісні

Нагадаємо, цьогорічне Євробачення мало відбутися у Нідерландах, але через коронавірус конкурс перенесли на наступний рік.