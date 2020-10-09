Фронтмен "Бумбоксу" Хливнюк захворів на коронавірус

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 10:58

Солісту гурту "Бумбокс" Андрію Хливнюку діагностували коронавірус.

Через це групі довелося перенести свій концерт у Хмельницькому. 

Про це музиканти повідомили на своїй сторінці у Facebook. 

Друзi, ми були обережні і дотримувалися всіх карантинніх заходiв. На превеликий жаль це не допомогло і вчора у Андрія...

Posted by Бумбокс on Friday, October 9, 2020

Нагадаємо, нині від коронавірусу лікуються Олег Винник та Олена Шоптенко. А нещодавно COVID-19 подолала Оля Фреймут.

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