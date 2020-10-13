"Будьте собою. Пишайтеся": зірка "Американської історії жахів" похвалився чоловіком та їхніми 10-річними дітьми

Американська акторська пара, Ніл Патрік Гарріс та Девід Бартка відсвяткували черговий день народження своїх спільних дітей: дівчинки Харпер та хлопчика Гідеона. Двійнятам, яких виносила для чоловіків сурогатна мати, виповнилося 10 років.

Сімейним фото, з нагоди Дня камінгауту в США, Гарріс поділився в Instagram.

Ніл Патрік і Девід - батьки 10-річних сина і доньки

"Будьте собою. Пишайтеся", - написав зірка серіалів "Як я зустрів вашу маму" та "Американська історія жахів".

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Також актор написав зворушливий допис про те, якими були для нього десять років батьківства.

Двійнят для пари виносила сурогатна мати

"...Ці останні десять років просто просвистіли - і вони мені дуже сподобалися. Я ніколи не почувався сильніше втомленим та розбитим, і ніколи не почувався більш присутнім та живим. Мої батьківські вміння як жахливі, так і дивовижні", - написав Ніл Патрік.

"Діти змушують тебе рости в тисячах різних напрямків, і я дуже вдячний моїм дітям за це (а також Девідові за його безупинну, красиву, невтомну відданість та присвяту батьківству", - додав він.

"Добрі, розумні, кмітливі, чудові, тямущі, винахідливі, з розвиненою інтуїцією - вони - моя цілковита гордість та радість. Люблю їх кожним грамом свого єства", - додав актор.

Гідеон та Харпер зі своїми улюбленцями

І з татусями

Нагадаємо, в 2014-му році актори офіційно стали подружжям.

Фото з Instagram Ніла Патріка Гарріса та його чоловіка

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