"Будьте собою. Пишайтеся": зірка "Американської історії жахів" похвалився чоловіком та їхніми 10-річними дітьми

Американська акторська пара, Ніл Патрік Гарріс та Девід Бартка відсвяткували черговий день народження своїх спільних дітей: дівчинки Харпер та хлопчика Гідеона. Двійнятам, яких виносила для чоловіків сурогатна мати, виповнилося 10 років.

Сімейним фото, з нагоди Дня камінгауту в США, Гарріс поділився в Instagram.

Ніл Патрік і Девід - батьки 10-річних сина і доньки

"Будьте собою. Пишайтеся", - написав зірка серіалів "Як я зустрів вашу маму" та "Американська історія жахів".

Також актор написав зворушливий допис про те, якими були для нього десять років батьківства.

Двійнят для пари виносила сурогатна мати

"...Ці останні десять років просто просвистіли - і вони мені дуже сподобалися. Я ніколи не почувався сильніше втомленим та розбитим, і ніколи не почувався більш присутнім та живим. Мої батьківські вміння як жахливі, так і дивовижні", - написав Ніл Патрік.

"Діти змушують тебе рости в тисячах різних напрямків, і я дуже вдячний моїм дітям за це (а також Девідові за його безупинну, красиву, невтомну відданість та присвяту батьківству", - додав він.

"Добрі, розумні, кмітливі, чудові, тямущі, винахідливі, з розвиненою інтуїцією - вони - моя цілковита гордість та радість. Люблю їх кожним грамом свого єства", - додав актор.

Гідеон та Харпер зі своїми улюбленцями

І з татусями

Нагадаємо, в 2014-му році актори офіційно стали подружжям.

Фото з Instagram Ніла Патріка Гарріса та його чоловіка

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