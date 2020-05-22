"Ти змінила моє життя": Лобода привітала дочку з дворіччям

21-го травня молодшій доньці співачки Світлани Лободи виповнилося два роки, а ми досі не знаємо, хто її батько, та як вона виглядає. Адже зіркова мама все ще не показувала дівчинку з обличчя.

Навіть на світлинах, які Лобода виклала з привітаннями в Instagram, Тільда повернена спиною.

"Сьогодні 2 роки з дня народження моєї молодшої донечки Тільди❤. Вона змінила моє життя, наповнила його енергією чистої любові і абсолютною впевненістю в тому, що ми нескінченні. З Днем Народження, донечко", - написала Світлана.

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