"Ти змінила моє життя": Лобода привітала дочку з дворіччям
П'ятниця, 22 травня 2020, 10:30
21-го травня молодшій доньці співачки Світлани Лободи виповнилося два роки, а ми досі не знаємо, хто її батько, та як вона виглядає. Адже зіркова мама все ще не показувала дівчинку з обличчя.
Навіть на світлинах, які Лобода виклала з привітаннями в Instagram, Тільда повернена спиною.
"Сьогодні 2 роки з дня народження моєї молодшої донечки Тільди❤. Вона змінила моє життя, наповнила його енергією чистої любові і абсолютною впевненістю в тому, що ми нескінченні. З Днем Народження, донечко", - написала Світлана.
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