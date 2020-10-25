"Половина мене": струнка Адель яскраво запалила в американському телешоу

Британська співачка Адель стала ведучою гумористичного телешоу "Saturday Night Live".

Зірка змінила кілька яскравих луків, а у монолозі пожартувала на тему свого неймовірного схуднення, мовляв, приїхала вона не вся, а лише половина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ᴀᴅᴇʟᴇ 🍂 (@adelequeen_) 24 Жов 2020 р. о 9:25 PDT

"Знаю, що виглядаю інакше, ніж тоді, коли ви бачили мене востаннє, оскільки через обмеження через COVID мені довелося подорожувати без великого багажу і взяти з собою лише половину, тож це та половина, яку я обрала", - пояснила зірка.

Під час шоу Адель стала героїнею кількох гумористичних сценок, зокрема перевтілилася в привида і поборолася за серце "Холостяка". Та, звісно ж, співала.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Saturday Night Live (@nbcsnl) 24 Жов 2020 р. о 9:14 PDT

У мережі артистку вже проголосили "королевoю SNL".

Нагадаємо, подейкують, Адель скинула близько 45 кілограмів завдяки спорту та новомодній дієті.