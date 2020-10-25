"Половина мене": струнка Адель яскраво запалила в американському телешоу
Британська співачка Адель стала ведучою гумористичного телешоу "Saturday Night Live".
Зірка змінила кілька яскравих луків, а у монолозі пожартувала на тему свого неймовірного схуднення, мовляв, приїхала вона не вся, а лише половина.
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"Знаю, що виглядаю інакше, ніж тоді, коли ви бачили мене востаннє, оскільки через обмеження через COVID мені довелося подорожувати без великого багажу і взяти з собою лише половину, тож це та половина, яку я обрала", - пояснила зірка.
Adele's Monologue! ❤️ pic.twitter.com/YvfwiCN6Fs— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 25, 2020
Під час шоу Адель стала героїнею кількох гумористичних сценок, зокрема перевтілилася в привида і поборолася за серце "Холостяка". Та, звісно ж, співала.
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У мережі артистку вже проголосили "королевoю SNL".
Нагадаємо, подейкують, Адель скинула близько 45 кілограмів завдяки спорту та новомодній дієті.