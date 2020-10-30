Жодних "сучечка моя": Мірошниченко та його дружина розказали про табу в своєму шлюбі

Телеведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна в січні святкуватимуть третю річницю свого щасливого та гармонійного шлюбу, тож уже можуть поділитися з шанувальниками деякими лайфхаками.

Про табу в їхній сім'ї Тимур та Інна розказали в "Зірковому шляху".

Мірошниченки - мабуть, одна з наймімімішніших пар українського шоубізу фото з instagram

"Я знаю, що у багатьох людей є така звичка: вони використовують лайливі слова як ніжні. Наприклад, називати партнера свинкою. Але свиня - це свиня. І навіть якщо ти називаєш людину свинкою, це звучить негативно", - поділилася жінка.

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"Ще варіант: "горе ти моє", "сучечка моя". Так не можна казати", - наголосила Інна.

Інна народила Тимурові доньку Мію (їй 2 роки) та сина Марка (йому в січні виповниться рік)

Іще одне правило Мірошниченків - не пити.

"Взагалі не вживаємо алкоголь. Але це не табу, скоріше - просто спосіб життя", - вточнив Тимур.

Нагадаємо, Інна активно займається спортом, не вживає рафінованого цукру, м'яса та молока. Своїм прикладом вона вмотивувала й Тимура, і чоловік за рік схуд на десять кілограмів.