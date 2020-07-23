Меган Фокс уперше прокоментувала роман із репером: Ми дві половинки однієї душі

34-річна американська актриса Меган Фокс і 30-річний репер Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, нарешті прокоментували свій роман.

Пара, про стосунки яких відомо з травня, дали перше спільне інтерв’ю для подкасту Лали Кент і Ренделла Еммета, у якому розказали, як закохалися одне в одного.

Меган і Колсон познайомилися на зйомках тріллера "Midnight in the Switchgrass". За словами актриси і музиканта, це було кохання з першого погляду.

"Я відчувала, що якась дивна хрінь може статися після тієї зустрічі, але я ще не була впевнена, яка саме", - каже Фокс про мить, коли дізналася, що репер гратиме у фільмі з нею.

Цього року Меган мала святкувати 10-ту річницю шлюбу з актором Браяном Остіном Гріном, але раптово пішла від нього до молодшого на 4 роки репера

"Я просто відчувала десь глибоко в душі, що щось з цього вийде", - додала актриса.

А Колсон згадав, як на знімальному майданчику чекав біля свого трейлера, щоби вловити хоча б один погляд Меган.

Фокс знялася у кліпі свого нового коханця

Хімія між парою виникла настільки швидко, що вже на другий день зйомок Фокс запросила Бейкера до свого трейлера на обід. І це при тому, що актриса тоді була ще заміжня.

"Я відразу зрозуміла, що він - це те, що я називаю духовним близнюком. Це коли душа піднімається на достатньо високий рівень, щоб її можна було розділити на два різних тіла одночасно. Тобто, я гадаю, що ми насправді дві половинки однієї душі. Я сказала це йому майже одразу, бо відразу відчула це", - зізналася мати трьох дітей.

У Колсона є 12-річна дочка Кейсі

Нагадаємо, у травні Меган і Колсона вперше заскочили разом. І майже одразу чоловік актриси Браян Остін Грін повідомив про розрив.

А через місяць самого Браяна вже бачили у компанії з 25-річною реаліті-порно-зіркою.

Фото з Instagram