Жінка Тищенка у шпагаті назвала звички, які здобула на карантині

25-річна дружина депутата Миколи Тищенка, власниця салонів краси Алла Барановська поділилася корисними звичками, які здобула за часи пандемії.

Спорт, здоровий сон та вітаміни – це те, що увійшло в життя Алли саме в цьому році.

"Не вечеряю після 21:00, моторошно хочу спати вже о 22:00, часом відключаюся раніше Давида. Навчилася засипати без мелатоніну і до світанку. (Вперше за 8 років, до речі). Тренуюся регулярно 3-5 разів на тиждень", - написала Алла.

25-річна Алла лише на карантині налагодила режим сну

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"Майже задоволена своїм тілом. (Тут трохи затягнула, синові скоро 4, я то плюс 10, то мінус 15, але краще пізно, ніж ніколи). Стабілізувала режим і поліпшила стан організму. Пропила курс добавок + вітамін без пропуску", - похвалилася дружина Тищенка.

А ще лише зараз вона повністю задоволена своїм тілом

"Навчилася думати не тільки про всіх, а й про себе (іноді). Іноді відпочивати", - підсумувала Алла.

Нагадаємо, рік тому у Таїланді Алла важила 57 кілограмів і активно хвалилася засмаглим тілом.