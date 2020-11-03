Клочкова розказала про роман із одруженим: Це не моє
38-річна олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова зізналася, що вже два роки самотня. А перед цим вона мала стосунки з одруженим чоловіком.
Тепер Яна боїться довіряти чоловікам. Про це вона розказала у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
"Я стільки "набила гуль" і стільки страждала, що не хочу навіть і близько нікого підпускати в своє життя", - зізналася плавчиня.
Як виявилося, у неї вже два роки немає стосунків. І останній кавалер був одружений, про що Яна дізналася не одразу.
"Було складно відразу припинити відносини. Але через якийсь час я зрозуміла, що це не моє", - зауважила Клочкова.
Вона не захотіла руйнувати чужу сім'ю, але і другорядна роль її теж не влаштовувала.
"Це страшно насправді, що зараз ось таке суспільство: немає якогось культу сім'ї. Страшно комусь довіритися", - пожалілася Яна.
На сьогодні в її житті є лише один чоловік – 10-річний син Сашко. Він живе з батьками Яни у Криму. Там він навчається у школі та займається спортом. А на навідується до сина, як тільки з'являється така можливість.
Фото з Instagram