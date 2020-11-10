Alyona alyona у стильному ч/б посвітила стегном для українського Vogue
Вівторок, 10 листопада 2020, 14:22
Реперка аlyona alyona стала героїнею чергового номеру українського Vogue. Для чорно-білої фотосесії артистка стала на підбори та позувала в костюмі та в сукні.
"Людина має багато різних облич... Всі звикли вішати ярлики і судити людей по зовнішності, робити висновки про те, хто вони, лише по тому як вони виглядають. Але чи полюбили би ви мене, якби в першому кліпі я виглядала ось так?", - запитала зірка у своєму Instagram, поділившись кількома кадрами.
Нагадаємо, нещодавно Альона щиро розповіла про своє особисте життя і про чоловіка, розрив із яким завдав їй сильного болю.
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