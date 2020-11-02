"Не хочу з ким попало": alyona alyona розказала про минулі романи та самотність

Понеділок, 2 листопада 2020, 17:00

Реперку alyona alyona в чоловіках найбільше приваблює інтелект. Зараз серце артистки вільне, але в минулому в неї були серйозні романи, і після останнього, що закінчився розривом три роки тому, вона довго страждала.

Про особисте 29-річна Олена поговорила з Машею Єфросиніною.

Аlyona alyona вважає несправедливим, коли жінки докоряють чоловікам за безініціативність.

"Зате ти не тягаєш тяжке, в тебе щось зламалось, треба когось викликати - цим займається він... І в биту ти вже цього не помічаєш і приймаєш як должне. Ми, жінки, дуже часто жаліємся на чоловіків: "От я там щось зробила, а ти приймаєш це як должне!". А на самом дєлє і мужчини багато шо роблять, а ми приймаєм це (як належне): "Ти ж мужчина!" Що значить "ти мужчина"? Ти так само можеш не хотіть це робити", - зазначила вона.

 
Alyona alyona в чоловіках цінує інтелект
фото з instagram alyona alyona

Реперка, котра за першою освітою є психологом, у питаннях стосунків не лише теоретик, а й практик. Іще до того, як вона стала популярною, в Олени було два бойфренди, з якими вона "підживала".

"Із 24 (років) до 25, певно, і з 25 до 26. У мене одні (стосунки) завершилися і буквально одразу почалися інші", - поділилася вона.

Із обома чоловіками alyona alyona познайомилася в Інтернеті, але не на якихось сайтах знайомств, а у чатах та на реп-форумах.

До останнього бойфренда, якого звали Григорієм, у Олени була не просто пристрасть, а справжнє кохання.

 
У реперки було два серйозних романи, але вони вже в минулому

"Любов - це коли ти приймаєш цю людину і до неї приспособлюєшся. Але десь в цьому і косяк, що ми дивилися одне на одного, а не в одну сторону, а потім як подивилися по сторонам... Різні погляди на життя. Я - людина-танк, бачу ціль... я хотіла далі й далі. А він повільніший, ніж я. Його цілі інакші зі мною. Він не захотів за мною йти, а я не захотіла з ним іти", - пояснила alyona alyona.

Як зізнається зірка, цей розрив, хоч він і відбувся мирно, вона переживала найважче.

"Наша проблема - ми мало працювали над стосунками. Це якісь стосунки були, де кожен включав свою внутрішню дитину. Ми ображалися одне на одного за якісь дитячі штуки, комплекси вилазили просто. Зараз я це розумію, а тоді здавалося - горе всесвітнє просто...", - пригадала виконавиця.

Зараз Олена самотня, хоча періодично ходить "на побаченьки". Але на серйозні стосунки зірка просто не має часу, а ідея сексу "для здоров'я" їй не близька.

 
Свою половинку alyona alyona поки не зустріла

"Не хочу з ким попало... Треба сприймать це все інакше, не пропускать через призму чисто потрахушок, сексу і так далі. Тому що коли на це голод великий, ти адекватно людину не сприймаєш. І те, що побудовано на пристрасті, воно дуже швидко тухне", - зазначила вона.

"У мене був роман в минулому році, в листопаді рік назад, який протривав місяць. Який був побудований чисто на отакому "вау, клас, а давай!". А потім я зрозуміла, що коли в мій графік вривається людина, я його не можу помінять. Я виділяла людині з десяти вечора до семи ранку час - і як себе людина буде почувать?", - поділилася alyona alyona.

Утім артистка не сумнівається: нове кохання неодмінно прийде, як настане час, і коли вона буде до цього готова.

Нагадаємо, кілька місяців тому alyona alyona серйозно підсіла на здорове харчування та спорт, адже перед нею стоїть мета за рік схуднути на 29 кіло.

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