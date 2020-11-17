Ексчиновник Януковича Тимченко згадав про "нескінченне пекло", брак грошей, біль та безвихідь

Колишній член так званої "сім’ї" Віктора Януковича", Сергій Тимченко, який за часів президента-втікача був головою держагентства земельних ресурсів, повернувся в Україну два роки тому. Але почав нагадувати про себе відносно недавно.

У вересні його дружина Наталія брала участь у конкурсі краси Mrs. Ukraine International, де стала першою віце-місіс.

Тоді в інтерв’ю "Світському життю" Тимченко заявив, що вважає себе "репресованим" та пишається тим, що належить до так званої "злочинної влади", адже саме Януковичу він зобов’язаний своєю кар’єрою.

До слова, рік тому деякі ЗМІ писали, що у Тимченко є російський паспорт, а в Україну він повернувся через якусь вигідну пропозицію по роботі.

З 2014-го Тимченко жив у Росії та США, а в 2018-му повернувся до України. Зі своїм колишнім шефом Януковичем Сергій не спілкується, але хотів би, якби міг

Як і 4 роки тому, Тимченко продовжує активно вести свій Instagram, у якому уявляє себе духовним коучем, мотиватором та натхненником. Адже ретельно виписує емоційні та розлогі пости, в яких ділиться власним досвідом, думками, спогадами та повчає життю.

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Нещодавно 48-річний ексчиновник Януковича згадував, як не мав грошей навіть на їжу та думав про смерть.

"За своє життя я пройшов багато випробувань. Мене неодноразово намагалися залякати, вбити, отруїти, викрасти дітей тощо. Останнє випробування було не так недавно. Будучи забезпеченою людиною з високим статусом, в силу різних обставин я втратив усе. Іноді грошей не вистачало навіть на продукти харчування", - пожалівся Тимченко.

Судячи з фото цієї парочки - у них просто таки ідеальні стосунки

"Через деякий час я дізнався, що моя дружина вагітна, і ми, ні хвилини не сумніваючись, вирішили залишити дитину. Знаєте, що було далі? Абсолютне нерозуміння, як жити. Безнадія. Біль. Страждання", - згадав Сергій.

"Вам знайоме те почуття, коли гіркий ком відчаю підходить до горла, і не дає ні говорити, ні думати, а ти з потрійною дозою зусиль ковтаєш його і рухаєшся вперед? Коли вигризати кожен сантиметр шляху до мети, ламаючи об нього зуби і залишки самоповаги? Коли смерть краща за саме життя, але ти все одно вибираєш боротьбу, чого б це тобі не коштувало?", - запитав він.

"На той момент це було нескінченне Пекло. Але зараз я розумію, що це було лише чистилище перед новим доленосним злетом, про який я навіть не мріяв. І якби я його не пройшов, то пеклом б стало моє подальше існування навічно", - заявив Тимченко.

Повна ідилія

Зате судячи з фото в мережі, зараз ексземельник Януковича нормально почувається в Україні і постійно хизується своїми дівчатами.

Жінка Тимченка теж любить поміркувати про життя та стосунки. Але і фото себе коханої виставляти не забуває

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей (Сергiй) Тимченко (@smtimchenko)

З Наталею Сергій уже 10 років у шлюбі. І нещодавно вона писала про те, як відмовилася від модельної кар'єри через зустріч із коханим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TV host•model•mother (@nataly_tymchenko)

До речі, як виявилося, подружжя Тимченко дружать із дівчиною пластичного хірурга Едгара Камінського, Ольгою Богатою. Вона нещодавно писала про це у мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Богатая (@bogataya_olga)

У жовтні Наталія Тимченко перехворіла коронавірусом із пневмонією і докладно написала про свої відчуття.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TV host•model•mother (@nataly_tymchenko)

Цікаво, що лише зараз жінка Тимченка відкриває для себе елементарні правила української мови і ділиться цими відкриттями у мережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TV host•model•mother (@nataly_tymchenko)

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