Дружина Хмельницького повідомила, що народила

20 листопада 2020, 09:49

Колишній депутат, бізнесмен Василь Хмельницький став татом утретє.

Його 34-річна дружина Зоя Литвин народила кілька днів тому і повідомила про це у мережі.

Новонароджену дівчинку назвали Марусею. Вона з’явилася на світ в одному з найдорожчимх пологових Києва.

Posted by Zoya Lytvyn on Thursday, November 19, 2020

Як відомо, Зоя з чоловіком виховують спільного 13-річного сина Івана.

 
Тепер у Вані є сестричка Маша

У 54-річного Хмельницького також є син від першого шлюбу.

 
Хмельницький тепер багатодітний батько

Нагадаємо, нещодавно про своє материнство повідомила Уляна Бойко.


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