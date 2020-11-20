Дружина Хмельницького повідомила, що народила
П'ятниця, 20 листопада 2020, 09:49
Колишній депутат, бізнесмен Василь Хмельницький став татом утретє.
Його 34-річна дружина Зоя Литвин народила кілька днів тому і повідомила про це у мережі.
Новонароджену дівчинку назвали Марусею. Вона з’явилася на світ в одному з найдорожчимх пологових Києва.
Posted by Zoya Lytvyn on Thursday, November 19, 2020
Як відомо, Зоя з чоловіком виховують спільного 13-річного сина Івана.
У 54-річного Хмельницького також є син від першого шлюбу.
Нагадаємо, нещодавно про своє материнство повідомила Уляна Бойко.
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