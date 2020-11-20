Дружина Хмельницького повідомила, що народила

Колишній депутат, бізнесмен Василь Хмельницький став татом утретє.

Його 34-річна дружина Зоя Литвин народила кілька днів тому і повідомила про це у мережі.

Новонароджену дівчинку назвали Марусею. Вона з’явилася на світ в одному з найдорожчимх пологових Києва.

Як відомо, Зоя з чоловіком виховують спільного 13-річного сина Івана.

Тепер у Вані є сестричка Маша

У 54-річного Хмельницького також є син від першого шлюбу.

Хмельницький тепер багатодітний батько

Нагадаємо, нещодавно про своє материнство повідомила Уляна Бойко.